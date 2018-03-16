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    Политика

    Порошенко внезапно прибыл в Донбасс

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (341)

    (обновлено: )998010
    Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что Петр Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое в Луганской области, где построен контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения.
    Петр Порошенко в зоне АТО, 16 марта 2018
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в пятницу посетил Донбасс, сообщает его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

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    "Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построен контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения, но его работу заблокировали российские оккупанты", — написал он на своей странице в Facebook.

    Святослав Цеголко/Facebook, 16 марта 2018

    Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата АТО в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.

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