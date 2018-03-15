Порошенко предоставил безвиз гражданам Македонии

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении безвизового режима для граждан Македонии, говорится в указе Президента Петра Порошенко.

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"Ввести на период с 16 марта 2018 года до 15 марта 2019 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", — говорится в указе.

Отмечается, что такое решение принято с целью развития и реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Македонией, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и подтверждая намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок.

Ранее директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев заявил, что Министерство иностранных дел Украины ИД тщательно работает над введением безвизового режима со странами так называемого шенгенского "белого списка" – теми, которые имеют право безвизового въезда в ЕС.