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    Катар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 139
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    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина не смогла пробиться в 1/4 теннисного турнира в Дохе
    20:07 15.02.2018
    232
    Элина Свитолина, посеянная под третьим номером, уступила чешке Петре Квитовой (16) в двух партиях со счетом 4:6, 5:7.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин собирается в Катар
    20:35 03.10.2017
    102
    В ходе пребывания в Дохе Климкин будет принят высшим политическим руководством Катара. Также запланирована его встреча с катарским коллегой шейхом Мухаммедом бен Джасемом аль-Тани.
    Флаг Катара
    Изоляция Катара: страна упрощает визовый режим с Украиной
    13:31 09.08.2017
    703
    Гражданам 47 стран, в том числе Украины, России, Казахстана, будут выдавать визу на 30 дней пребывания. Согласно информации, такая виза может быть продлена еще на 30 дней.
    Николя Саркози
    Саркози подозревают в получении взятки от Катара по ЧМ-2022 – СМИ
    11:20 04.08.2017
    94
    По информации СМИ, Саркози мог иметь фальсифицированные счета и получить суммы от сделок с катарскими компаниями, так в процессе сделок французских и катарских компаний могло быть "потеряно" около 164 миллионов фунтов.
    Флаг Катара. Архивное фото
    Арабские страны выдвинули Катару требование для диалога
    14:56 30.07.2017
    349Дипломатическая блокада Катара
    Глава внешнеполитического ведомства Бахрейна сообщил, что блокирующие Катар страны готовы к диалогу с властями этой страны, если они подтвердят прекращение поддержки терроризма.
    Флаг Катара
    Катар подаст в международный суд на четыре арабские страны
    09:47 18.07.2017
    60Дипломатическая блокада Катара
    Катар выполнит все необходимые процедуры и обратится в региональные и международные судебные инстанции с целью привлечения к ответственности стран, которые ввели санкции в отношении Дохи, сообщил министр экономики и торговли.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    СМИ сообщили, кто организовал хакерскую атаку на Катар
    05:51 17.07.2017
    283Дипломатическая блокада Катара
    По информации СМИ, представители американского разведывательного сообщества, проанализировав собранную информацию, подтвердили, что высокопоставленные члены правительства ОАЭ обсуждали 23 мая план хакерской атаки и его реализацию.
    Логотип ФИФА
    Шесть арабских стран просят ФИФА перенести из Катара ЧМ-2022 по футболу
    05:25 16.07.2017
    171Дипломатическая блокада Катара
    По сообщению источника, о переносе турнира ФИФА просят Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет. Главной причиной просьбы для переноса называется "риск для безопасности участников и болельщиков в стране, которая является базой терроризма".
    Флаг США
    США сообщили о "небольшом прогрессе" в ситуации вокруг Катара
    22:45 13.07.2017
    72Дипломатическая блокада Катара
    Официальный представитель госдепа Хизер Науэрт сообщила, что Катар и США начнут проводить "регулярные консультации на высоком уровне по контртерроризму".
    Страны мира. Катар
    Власти Катара сообщили о прибытии турецких военных на базу в Дохе
    02:47 12.07.2017
    66Дипломатическая блокада Катара
    Посол Турции в Катаре Ахмет Демирок сообщил, что на базе будут размещены порядка трех тысяч солдат сухопутных войск, военнослужащие ВВС и ВМС страны, а также инструкторы и силы спецназначения.
    Совещание глав МИД Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Архивное фото
    Арабские страны обвинили Катар в невыполнении соглашений 2013-2014 годов
    03:16 11.07.2017
    52Дипломатическая блокада Катара
    В соответствии с соглашениями, страны обязались воздержаться от поддержки каких-либо политических течений, которые несут угрозу для кого-либо из членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
    Флаг Катара
    Выйти из изоляции? СМИ: Катар согласился на 5 условий
    13:48 07.07.2017
    342Дипломатическая блокада Катара
    По данным дипломатических источников, на состоявшейся встрече между министрами иностранных дел США и Катара обсуждались последние пункты будущего соглашения между странами Персидского залива. США и Кувейт будут гарантами его выполнения.
    Флаг Катара
    Арабские страны оставили за собой право принять новые меры против Катара
    01:56 07.07.2017
    43Дипломатическая блокада Катара
    "Арабская четверка" заявляет, что новые меры призваны защитить арабские государства от политики катарского правительства, "которая угрожает их стабильности и безопасности".
    Страны мира. Катар
    Арабские страны подтвердили требования к Катару, но новых санкций не будет
    12:35 06.07.2017
    79Дипломатическая блокада Катара
    Четыре арабских государства, объявивших бойкот Катару, подтвердили свои требования к стране, но не стали ужесточать санкции против Дохи, отложив это до следующих консультаций.
    Флаг Катара
    Катар отверг требования арабских стран, бойкот продолжится
    21:12 05.07.2017
    205Дипломатическая блокада Катара
    Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ продолжат политический и экономический бойкот Катара, дополнительные меры в отношении Дохи будут предприняты после консультаций.
    Катар ответил на ультиматум арабских стран
    08:22 05.07.2017
    730Дипломатическая блокада Катара
    Четыре арабские страны - Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет - опубликовали совместное заявление о получении ответа Катара на выдвинутые ими требования.
    Район Вест-Бэй города Доха. Катар
    Четыре арабские страны продлили срок ультиматума Катару - СМИ
    03:00 03.07.2017
    85Дипломатическая блокада Катара
    В воскресенье, вечером 2 июля, истек срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет.
    Одна из площадей Эль-Кувейта
    Кувейт призвал четыре арабские страны продлить действие ультиматума Катару
    02:30 03.07.2017
    43Дипломатическая блокада Катара
    В воскресенье, вечером 2 июля, истек срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет.
    Небоскребы в столице Катара Дохе
    Катар даст свой ответ на ультиматум арабских стран в понедельник
    23:56 02.07.2017
    182Дипломатическая блокада Катара
    В воскресенье, 2 июля вечером истекает срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет.
    Катар готов начать переговоры с арабскими странами - МИД
    20:53 29.06.2017
    138Дипломатическая блокада Катара
    По словам главы МИД Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани, Катар хочет сесть за стол переговоров с соседями, чтобы обсудить все вопросы по региональной безопасности и стабильности.
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    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина не смогла пробиться в 1/4 теннисного турнира в Дохе
    20:07 15.02.2018
    232
    Элина Свитолина, посеянная под третьим номером, уступила чешке Петре Квитовой (16) в двух партиях со счетом 4:6, 5:7.
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