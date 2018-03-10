По информации СМИ, Саркози мог иметь фальсифицированные счета и получить суммы от сделок с катарскими компаниями, так в процессе сделок французских и катарских компаний могло быть "потеряно" около 164 миллионов фунтов.
Катар выполнит все необходимые процедуры и обратится в региональные и международные судебные инстанции с целью привлечения к ответственности стран, которые ввели санкции в отношении Дохи, сообщил министр экономики и торговли.
По информации СМИ, представители американского разведывательного сообщества, проанализировав собранную информацию, подтвердили, что высокопоставленные члены правительства ОАЭ обсуждали 23 мая план хакерской атаки и его реализацию.
По сообщению источника, о переносе турнира ФИФА просят Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет. Главной причиной просьбы для переноса называется "риск для безопасности участников и болельщиков в стране, которая является базой терроризма".
В соответствии с соглашениями, страны обязались воздержаться от поддержки каких-либо политических течений, которые несут угрозу для кого-либо из членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
По данным дипломатических источников, на состоявшейся встрече между министрами иностранных дел США и Катара обсуждались последние пункты будущего соглашения между странами Персидского залива. США и Кувейт будут гарантами его выполнения.
В воскресенье, вечером 2 июля, истек срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет.
В воскресенье, вечером 2 июля, истек срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет.
В воскресенье, 2 июля вечером истекает срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".