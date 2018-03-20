Не безвиз, так оружие. Новый визит Порошенко, теперь в Кувейт и Катар

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Договоренности в Кувейте

После осеннего турне в арабские страны президент Петр Порошенко отправился с визитом в Кувейт и Катар. В Кувейте президент провел переговоры с главой государства, а также с представителями деловых кругов.

В ходе переговоров с эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом обсуждались вопросы размещения миротворцев в Донбассе и взаимодействие в Совбезе ООН. Помимо этого главы двух государств решили, что странам необходимо наращивать объемы двустороннего товарооборота. Также был достигнут ряд договоренностей.

Сотрудничество в военной сфере. Как заявили в АП, межправительственное соглашение касается правовых рамок сотрудничества в области оборонной промышленности и логистики, военного образования и подготовки персонала. Также стороны договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования.

Соглашением также создаются правовые рамки сотрудничества в вопросах разработки и реализации в случае необходимости соответствующих программ, проведения совместных научных исследований, совместного производства и продажи оборонного оборудования путем использования технологий.

Наряду с этим, были согласованы дальнейшие двусторонние мероприятия с целью презентации в Кувейте потенциала украинского вооружения и военной техники.

"Думаю, что это новая страница отношений между Украиной и Кувейтом", — прокомментировал Порошенко.

Упрощение визового режима. Так, визы для украинцев будут оформляться в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде. Киев считает, что такой должен способствовать активизации контактов деловых кругов и открыть дополнительные возможности для национальных туротраслей.

"Я предложил решить вопрос и оформления электронных виз, потому что в Кувейте не существует практики безвизового режима. Но я хочу, чтобы де-факто для украинских граждан этот вопрос выглядел именно так – чтобы без каких-либо препятствий они могли посещать эту замечательную страну", — заявил президент.

Также был заключен ряд договоренностей о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, о сотрудничестве в молодежной сфере и о научном сотрудничестве. Последнее касается сотрудничества между Национальной академией наук Украины и Кувейтским институтом научных исследований по обмену учеными, совместными научными исследованиями. Также Порошенко выступил в очередной раз промоутером Украины и призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в стране.

Планы на Катар

Далее Порошенко 19-20 марта посетит Катар, где предусмотрены переговоры с высшим политическим руководством страны. Также он проведет отдельные встречи с исполнительным директором Катарской инвестиционной администрации и ведущими катарскими бизнесменами.

Как анонсировали в пресс-службе президента, в рамках визита также запланировано подписание ряда двусторонних документов и обсуждение широкого спектра вопросов украинского-катарского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах.

Сайт президента Украины Официальный визит Петра Порошенко в Кувейт

Помимо этого, Порошенко примет участие в открытии международной агропромышленной выставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018. При этом визовый вопрос с Катаром не стоит — страна упростила визовый режим с 80 странами, включая Украину, еще в прошлом году.

Читайте также: Кто кого? Климкин и международная арена

Напомним, осенью минувшего года у Порошенко также было турне в арабские страны — Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. После тура по региону Порошенко похвастался многообещающими договоренностями с саудитами.

По данным материалов открытых источников интернет