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    Точка зрения

    Сколько газ должен стоить на самом деле?

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    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает, что причин для снижения тарифов на газ в Украине – нет, поскольку правительство и так не выполнило свои обязательства перед МВФ.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Цены на природный газ для населения в Молдове снижены на 20%. Такое решение приняло Национальное агентство по регулированию в энергетике страны. Более того, цену снизили задним числом, с 1 января, поэтому сейчас ведомство ищет механизм возврата денег потребителям, которые уже расплатились за использованный газ по старым ценам. Таким образом, минимально цена газа для бытового потребителя в стране будет составлять 235 долларов (6 193 гривны по курсу НБУ).

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    В Молдове аргументировали решение о снижении цены на газ снижением среднегодовой цены на приобретенное топливо, а также укреплением молдавской национальной валюты. Тем временем в Украине цена на газ для населения сейчас составляет 6 958 гривен за тысячу кубометров.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дмитрий Марунич в ходе видеомоста Киев - Минск

    Какова вероятность, что в Украине последуют примеру молдавских коллег, в стране, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

    Как Молдове удалось снизить цену на газ на 20%, а в Украине ее вынуждены увеличивать?

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
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    — Тут причина, наверное, заключается в том, что в Молдове уже на протяжении длительного периода тарифы на газ для населения — достаточно высокие. Они покупают газ дорого у "Газпрома", дороже, чем покупала Украина все эти годы, и вся эта высокая входящая импортная цена закладывалась в тарифы для населения. Я, работая еще в "Нафтогазе Украины", в 2008 году был в Молдавии, в Кишиневе, общался там с местными экспертами, чиновниками. Тогда уже тариф на газ для населения в Молдавии был, так сказать, близкий к импортному паритету. А в Украине об этом тогда даже не задумывались, поэтому высокий тариф, которые не корректировался, по всей видимости, в свое время и отсутствие девальвации национальной валюты позволили молдавскому регулятору поставить вопрос о снижении тарифа. В Украине же наоборот, мы этих факторов не имеем, у нас тот тариф, который Владимир Гройсман установил еще в 2016 году, он не пересматривался с мая 2016 года, хотя согласно украинской внутренней нормативной базе должен был пересматриваться, но Кабмин просто не выполняет свои решения. И если бы эти решения выполнялись, то тариф был бы сейчас, по сути, равен промышленному, с НДС это порядка 9,5-10 тысяч гривен, а не 6 900. 

    Учитывая в целом мировые тенденции, насколько цена может измениться?

    — Еще раз повторюсь, если исполнять решения Кабинета министров Украины, которые не исполняются, то тариф должен быть повышен вот где-то там до 9 500 гривен, с НДС. А Гройсман уже порядка полугода пытается каким-то образом выйти из этой сложной ситуации, потому что не хочет портить себе политическое реноме, но это вызывает непонимание со стороны кредиторов. Дискуссия между правительством и МВФ, она, очевидно, не закончена, то есть кредиторы не хотят логику премьера воспринимать, они говорят — вот вы подписали меморандум с нами, взяли на себя обязательства, пожалуйста, выполняйте их, повышайте тариф для населения до уровня импортного паритета. То есть в Молдавии этот вопрос был решен давно уже, еще за долгие годы до текущей ситуации. По всей видимости, там регулятор по какой-то причине — я просто не настолько специалист в нормативной базе, в Украине я могу сказать, как оно все работает — с молдавской нормативной базой не ознакомлен так глубоко, очевидно, что по каким-то причинам регулятор там не пересматривал решения об установлении тарифов, и появились объективные основания, то есть мы уже говорили о них, цены на газ падали какой-то период, сейчас они опять начали расти, то, очевидно, на протяжении этого периода в Молдавии тарифы не снижались, и вот сейчас там уже такая дискуссия возникла, некие неназванные, по крайней мне неизвестные эксперты, мотивировали необходимость снизить тариф на 30%, "Молдовагаз", который продает газ потребителям, на 11% ожидал снижения. Регулятор принял решение снизить примерно на 20%, что вызвало недовольство как бы и той, и другой стороны.

    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото
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    Получается так, что в цене 6 958 гривен для населения за тысячу кубов за газ — больше доля политических решений и политики, чем экономических расчетов?

    — Это непростой вопрос, на самом деле. Если, повторюсь, методологию использовать, которая принята в Украине, то нужно повышать, я уже говорил об этом. Методология, подписались под ней все, даже спикер Верховной Рады, не говоря там о министре, главе НБУ тогдашнем и президенте Украины. Да, в принципе, это политическое решение, оно было принято, если помните, когда было коалиционное соглашение первое еще в парламенте, когда его переизбрали, там фракции подписали его, и там, в частности, указывалось, что тарифы должны быть выведены на экономически обоснованный уровень. В общем, да, это политическое решение. В принципе, при Викторе Януковиче такого решения не было, поэтому тарифы держали на низком уровне. Здесь другие люди пришли к власти и приняли иное политическое решение.

    В целом какая у нас потребность в голубом топливе для населения и промышленности?

    — В прошлом году потребление составило порядка 32 млрд кубических метров, то есть оно там практически не изменилось, и, по всей видимости, таким будет оставаться в ближайшие годы, то есть верить в какое-то оживление украинской промышленности… нет, кстати выросло потребление промышленности незначительно, но я не верю, что в ближайшие годы оно почему-то будет резко расти, оснований для этого нет, у нас так, в общем, не сильно все хорошо в экономике в целом. Население понемногу снижает потребление. Основной фактор это — надо быть реалистом, тарифы-то уже давно высокие — теплые зимы. Зима какая-то следующая, например, через одну будет холодной, то, вероятно, мы увидим иную тенденцию. Просто зимы теплые, у нас же, по сути, в Киеве зимы не было вообще. 

    Только с весной пока не повезло украинцам. Это значит, что потребление газа сегодня увеличено?

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    — Да, это краткосрочно, Вы видите, мы имели такой газовый кризис локальный, и правительство ввело Национальный план действий в энергетике. Вот в первых числах марта, как Вы помните, на 10% были снижены поставки промышленным предприятиям, закрыли на какое-то время школы и детские садики, и ТЭЦ там, где это возможно, в крупных городах перевели на мазут. Но все эти кризисные меры, они были незначительны по длительности, это там порядка 3-4 суток, и из этой ситуации удалось выйти, но просто потеплело и проблема разрешилась сама собой. Но видите, сейчас — опять холода, но "Нафтогаз" не повторил тех ошибок, которые были сделаны в конце февраля, он не увеличил вовремя реверс, пытаясь сэкономить деньги, потому что такие контракты он подписал по реверсу, что дорого ему, видно, было покупать. И вот в такой ситуации заложниками стали украинские потребители, которые просто… благо, что несколько суток только были ограничены в поставках газа. Сейчас вот такая ситуация уже не повторилась, сейчас у нас тоже холодно, но, по крайней мере, все более-менее нормально работает, ни о каких критических моментах в работе предприятий не проинформировала нас власть.

    Несмотря на холод, коллапса не будет? Поскольку еще неделю морозы обещают.

    — Нет, на самом деле, вероятность такого развития ситуации, она была очевидна еще в предыдущие годы. Конец сезона, похолодало, и если бы это случилось в прошлом году, то последствия были бы куда более значительными. Почему? У нас в хранилищах в прошлом году было на 20% меньше газа, чем сейчас, объективно, еще повело, что накопили достаточные объемы газа, так случилось.

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    И, чтоб Вы понимали, "Нафтогаз" на следующий год планирует закачать по проекту финплана, правда, который Гройсман не подписал и, по всей видимости, в том виде и не подпишет вообще, на 10% меньше, чем накопили перед данным отопительным сезоном, в котором мы сейчас с Вами находимся еще. Вы понимаете, все вот эти моменты — отсутствие нормальных долгосрочных контрактов, почему-то помешавшее "Нафтогазу" закупить необходимые объемы по реверсу газа, когда нужно было, и недостаточные запасы в хранилищах к концу сезона, они привели к этому кризису, о котором мы все слышали в начале марта. А то, что "Газпром" там не смог, не стал поставлять газ на границу с Украиной, ну, к сожалению, для этого документов никаких не было, и тут все это печально выглядит для "Нафтогаза"… Понятно, что они как бы пытались все это дело в пиар-акцию перевести, там прикрути-закрути, но, по сути, ситуация для них выглядит не очень оптимистично.

    Напомним, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что меморандум между Украиной и Международным валютным фондом в части методики расчета цены на газ для населения необходимо пересмотреть. По его словам, в Украине есть условия снизить тарифы на газ для населения. 

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