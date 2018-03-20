Сколько газ должен стоить на самом деле?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Цены на природный газ для населения в Молдове снижены на 20%. Такое решение приняло Национальное агентство по регулированию в энергетике страны. Более того, цену снизили задним числом, с 1 января, поэтому сейчас ведомство ищет механизм возврата денег потребителям, которые уже расплатились за использованный газ по старым ценам. Таким образом, минимально цена газа для бытового потребителя в стране будет составлять 235 долларов (6 193 гривны по курсу НБУ).

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В Молдове аргументировали решение о снижении цены на газ снижением среднегодовой цены на приобретенное топливо, а также укреплением молдавской национальной валюты. Тем временем в Украине цена на газ для населения сейчас составляет 6 958 гривен за тысячу кубометров.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Дмитрий Марунич в ходе видеомоста Киев - Минск

Какова вероятность, что в Украине последуют примеру молдавских коллег, в стране, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Как Молдове удалось снизить цену на газ на 20%, а в Украине ее вынуждены увеличивать?

— Тут причина, наверное, заключается в том, что в Молдове уже на протяжении длительного периода тарифы на газ для населения — достаточно высокие. Они покупают газ дорого у "Газпрома", дороже, чем покупала Украина все эти годы, и вся эта высокая входящая импортная цена закладывалась в тарифы для населения. Я, работая еще в "Нафтогазе Украины", в 2008 году был в Молдавии, в Кишиневе, общался там с местными экспертами, чиновниками. Тогда уже тариф на газ для населения в Молдавии был, так сказать, близкий к импортному паритету. А в Украине об этом тогда даже не задумывались, поэтому высокий тариф, которые не корректировался, по всей видимости, в свое время и отсутствие девальвации национальной валюты позволили молдавскому регулятору поставить вопрос о снижении тарифа. В Украине же наоборот, мы этих факторов не имеем, у нас тот тариф, который Владимир Гройсман установил еще в 2016 году, он не пересматривался с мая 2016 года, хотя согласно украинской внутренней нормативной базе должен был пересматриваться, но Кабмин просто не выполняет свои решения. И если бы эти решения выполнялись, то тариф был бы сейчас, по сути, равен промышленному, с НДС это порядка 9,5-10 тысяч гривен, а не 6 900.

Учитывая в целом мировые тенденции, насколько цена может измениться?

— Еще раз повторюсь, если исполнять решения Кабинета министров Украины, которые не исполняются, то тариф должен быть повышен вот где-то там до 9 500 гривен, с НДС. А Гройсман уже порядка полугода пытается каким-то образом выйти из этой сложной ситуации, потому что не хочет портить себе политическое реноме, но это вызывает непонимание со стороны кредиторов. Дискуссия между правительством и МВФ, она, очевидно, не закончена, то есть кредиторы не хотят логику премьера воспринимать, они говорят — вот вы подписали меморандум с нами, взяли на себя обязательства, пожалуйста, выполняйте их, повышайте тариф для населения до уровня импортного паритета. То есть в Молдавии этот вопрос был решен давно уже, еще за долгие годы до текущей ситуации. По всей видимости, там регулятор по какой-то причине — я просто не настолько специалист в нормативной базе, в Украине я могу сказать, как оно все работает — с молдавской нормативной базой не ознакомлен так глубоко, очевидно, что по каким-то причинам регулятор там не пересматривал решения об установлении тарифов, и появились объективные основания, то есть мы уже говорили о них, цены на газ падали какой-то период, сейчас они опять начали расти, то, очевидно, на протяжении этого периода в Молдавии тарифы не снижались, и вот сейчас там уже такая дискуссия возникла, некие неназванные, по крайней мне неизвестные эксперты, мотивировали необходимость снизить тариф на 30%, "Молдовагаз", который продает газ потребителям, на 11% ожидал снижения. Регулятор принял решение снизить примерно на 20%, что вызвало недовольство как бы и той, и другой стороны.

Получается так, что в цене 6 958 гривен для населения за тысячу кубов за газ — больше доля политических решений и политики, чем экономических расчетов?

— Это непростой вопрос, на самом деле. Если, повторюсь, методологию использовать, которая принята в Украине, то нужно повышать, я уже говорил об этом. Методология, подписались под ней все, даже спикер Верховной Рады, не говоря там о министре, главе НБУ тогдашнем и президенте Украины. Да, в принципе, это политическое решение, оно было принято, если помните, когда было коалиционное соглашение первое еще в парламенте, когда его переизбрали, там фракции подписали его, и там, в частности, указывалось, что тарифы должны быть выведены на экономически обоснованный уровень. В общем, да, это политическое решение. В принципе, при Викторе Януковиче такого решения не было, поэтому тарифы держали на низком уровне. Здесь другие люди пришли к власти и приняли иное политическое решение.

В целом какая у нас потребность в голубом топливе для населения и промышленности?

— В прошлом году потребление составило порядка 32 млрд кубических метров, то есть оно там практически не изменилось, и, по всей видимости, таким будет оставаться в ближайшие годы, то есть верить в какое-то оживление украинской промышленности… нет, кстати выросло потребление промышленности незначительно, но я не верю, что в ближайшие годы оно почему-то будет резко расти, оснований для этого нет, у нас так, в общем, не сильно все хорошо в экономике в целом. Население понемногу снижает потребление. Основной фактор это — надо быть реалистом, тарифы-то уже давно высокие — теплые зимы. Зима какая-то следующая, например, через одну будет холодной, то, вероятно, мы увидим иную тенденцию. Просто зимы теплые, у нас же, по сути, в Киеве зимы не было вообще.

Только с весной пока не повезло украинцам. Это значит, что потребление газа сегодня увеличено?

— Да, это краткосрочно, Вы видите, мы имели такой газовый кризис локальный, и правительство ввело Национальный план действий в энергетике. Вот в первых числах марта, как Вы помните, на 10% были снижены поставки промышленным предприятиям, закрыли на какое-то время школы и детские садики, и ТЭЦ там, где это возможно, в крупных городах перевели на мазут. Но все эти кризисные меры, они были незначительны по длительности, это там порядка 3-4 суток, и из этой ситуации удалось выйти, но просто потеплело и проблема разрешилась сама собой. Но видите, сейчас — опять холода, но "Нафтогаз" не повторил тех ошибок, которые были сделаны в конце февраля, он не увеличил вовремя реверс, пытаясь сэкономить деньги, потому что такие контракты он подписал по реверсу, что дорого ему, видно, было покупать. И вот в такой ситуации заложниками стали украинские потребители, которые просто… благо, что несколько суток только были ограничены в поставках газа. Сейчас вот такая ситуация уже не повторилась, сейчас у нас тоже холодно, но, по крайней мере, все более-менее нормально работает, ни о каких критических моментах в работе предприятий не проинформировала нас власть.

Несмотря на холод, коллапса не будет? Поскольку еще неделю морозы обещают.

— Нет, на самом деле, вероятность такого развития ситуации, она была очевидна еще в предыдущие годы. Конец сезона, похолодало, и если бы это случилось в прошлом году, то последствия были бы куда более значительными. Почему? У нас в хранилищах в прошлом году было на 20% меньше газа, чем сейчас, объективно, еще повело, что накопили достаточные объемы газа, так случилось.

И, чтоб Вы понимали, "Нафтогаз" на следующий год планирует закачать по проекту финплана, правда, который Гройсман не подписал и, по всей видимости, в том виде и не подпишет вообще, на 10% меньше, чем накопили перед данным отопительным сезоном, в котором мы сейчас с Вами находимся еще. Вы понимаете, все вот эти моменты — отсутствие нормальных долгосрочных контрактов, почему-то помешавшее "Нафтогазу" закупить необходимые объемы по реверсу газа, когда нужно было, и недостаточные запасы в хранилищах к концу сезона, они привели к этому кризису, о котором мы все слышали в начале марта. А то, что "Газпром" там не смог, не стал поставлять газ на границу с Украиной, ну, к сожалению, для этого документов никаких не было, и тут все это печально выглядит для "Нафтогаза"… Понятно, что они как бы пытались все это дело в пиар-акцию перевести, там прикрути-закрути, но, по сути, ситуация для них выглядит не очень оптимистично.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что меморандум между Украиной и Международным валютным фондом в части методики расчета цены на газ для населения необходимо пересмотреть. По его словам, в Украине есть условия снизить тарифы на газ для населения.