Порошенко с супругой прибыли в Катар

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Государство Катар.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня начал официальный визит в Государство Катар", — отметил Порошенко.

Порошенко будет находиться в Катаре с визитом 19-20 марта.

В программе визита предусмотрены переговоры с высшим политическим руководством Катара — Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.

Порошенко проведет отдельные встречи с исполнительным директором катарской инвестиционной администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами. Предполагается также участие Порошенко в открытии международной агропромышленной выставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018.

В рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинского-катарского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах.

Ранее сообщалось, что лидер политической партии "Всеукраинское объединение Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, ее поддержали 24,6% респондентов. Действующий глава государства Петр Порошенко занимает только четвертое в место в президентском рейтинге: за год его поддержка снизилась с 16,9% до 12,5%.