Визит Порошенко в Катар. Есть первые итоги

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В понедельник, 19 марта, президент Украины Петр Порошенко прилетел с официальным визитом в Государство Катар. Программой предусмотрены переговоры с высшим политическим руководством страны — эмиром Государства, премьер-министром, министром внутренних дел.

Читайте также: Насилие против неугодных. Шокирующий доклад ООН о журналистах в Украине

Также украинский президент встретится с руководством ведущих инвестиционных фондов Кувейта. Предполагается также участие Порошенко в открытии международной агропромышленной выставки. Визит продлится два дня.

Подробнее о развитии экономических отношений Украины с Катаром, рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які відносини у України з Катаром?

— Це найбільш красномовний факт трансформації відносин за останній рік. Як ви пам'ятаєте, Катар опинився в суцільній блокаді, яку оголосив уряд королівства Саудівської Аравії, і до цієї блокади приєдналося чимало країн Перської затоки. І ключовою проблемою цієї блокади було постачання харчів, майже 100% яких постачалися через цей кордон. І Україна забезпечила в значній мірі постачання харчів до Катару, через комерційне постачання. І це був дуже красномовний прорив у відносинах між нашими країнами. Після цього і політичні, і економічні відносини справді дуже пожвавішали. І на сьогодні ми маємо доволі перспективний ринок збуту нашої сільгосппродукції, і разом з тим, очевидно, потенційно залучили і кошти цього емірату в українську економіку.

А в чому конфлікт Саудівської Аравії і Катару?

— Це довга історія. Якщо дуже коротко, то Катар відчуває себе новим близькосхідним тигром, якщо можна так висловитися, і оспорює першість Саудівської Аравії в регіоні. І відповідно має політичні, економічні та інші амбіції, що не подобається саудівському принцу і політичній еліті Саудівської Аравії, яка, власне, і організувала цю блокаду. Але разом з тим, вже зараз очевидно, що ця блокада, як і раніше реалізовані подібні речі, так ні до чого і не призвела. І фактично ми бачимо, що Катар виходить з цієї блокади досить успішно і без великих проблем.

Через дружбу з Катаром ми не будемо мати ніяких проблем з іншими країнами Перської затоки?

— Це ж комерційні проекти. Тобто ми повинні розуміти, що це Близькій схід. На Близькому сході комерція це святе. Тобто якщо ми змогли це зробити, це лише додає нам балів, а не віднімає.

Чи взаємна ця цікавість?

— В першу чергу нам потрібні інвестиції, але разом з тим нас цікавить спільна розробка нафтогазових проектів, нас постійно цікавить скраплений газ і альтернативні шляхи його постачання до України. І все, що стосується сільського господарства. Тобто інвестиції в сільське господарство — це те, в чому зацікавлений весь арабський світ.

Минулого року Катар скасував візовий режим для українців. Це пожвавило відносини з Катаром?

— Катар доволі дорога країна в цьому сенсі, і немає таких привабливих пляжів, скажімо, як в ОАЕ. Але разом з тим, звісно, пожвавилися контакти, враховуючи те, що сьогодні ми маємо пряме сполучення між Україною і Катаром. І активно діє українське посольство, і в значній мірі, завдяки українському посольству, нам вдалося реалізувати більшу частину економічних проектів за останній рік.

Ситуація з Кувейтом схожа?

Дещо ні. Звісно, там нема такого драматизму, оскільки Кувейт в даному випадку, до речі, приєднався до блокади Катару. Тобто бачите, що в цій ситуації економічні інтереси і політичні інтереси в рамках якоїсь спільноти дещо різняться. І Кувейт також зацікавлений в сільгосппродукції, Кувейт зацікавлений в спільних нафтогазових проектах, і очевидно, що ми зацікавлені в інвестиціях.

І, маючи ресурси, Кувейт також шукає, куди вкласти гроші. Український ринок. Я думаю, що українські дипломати і український президент, і всі бізнесмени, які поїхали разом з президентом, вони переконають кувейтців вкладати гроші в українську економіку.

Коли мова йде про сільгосппродукцію, зокрема для цих двох країн — Кувейту та Катару — мова йде про товари з високою доданою вартістю, чи достатньо постачати їм нашу сировинну?

— Будете сміятися, але ключова стаття експорту — курятина.

Ранее эксперт-международник Илья Куса заявлял, что конфликт Катара и Саудовской Аравии дает Украине новые возможности.

А экономист Сергй Фурса отметил, что от блокады пострадает экономика не только Катара, но и соседних стран.