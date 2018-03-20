Украина и Катар подписали безвизовый режим

Администрация Президента Украины

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Подписал несколько соглашений, среди них — безвиз с Катаром", — написал он.

Как отмечается, положения указанного соглашения предусматривают, что граждане Украины и граждане Катара, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договаривающейся стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

Ранее директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев заявил, что Министерство иностранных дел Украины ИД тщательно работает над введением безвизового режима со странами так называемого шенгенского "белого списка" – теми, которые имеют право безвизового въезда в ЕС.