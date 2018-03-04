Порошенко призвал не слушать тех, кто пытается "накаркать" о приостановлении безвиза

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Почти 500 тысяч украинцев воспользовались упрощенным порядком поездок в Европу с начала действия безвизового режима с ЕС, сообщил в воскресенье президент Украины Петр Порошенко.

"Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым уже воспользовались почти 500 тысяч граждан. Не слушайте тех, кто пытается накаркать о приостановлении безвиза. Это — тот же круг "прогнозистов", которые предсказали, что нам его и не дадут", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

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Напомним, в Европеской Союзе в ходе обсуждения механизма приостановления безвизового режима выразили беспокойством положением дел в Грузии и Албании. ​Как сообщалось ранее, ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями по президентскому законопроекту об Антикоррупционном суде.