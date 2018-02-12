В Германии потребовали отобрать у Грузии безвиз с ЕС

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КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. Правительство немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия призвало прекратить действие введенного в прошлом году безвизового режима с Грузией. Пресс-секретарь министерства по вопросам интеграции земли подтвердил, что министр Иоахим Штамп написал соответствующее письмо исполняющему обязанности министра внутренних дел Германии Томас де Мезьер, передает Deutsche Welle.

Граждане Грузии с биометрическими паспортами могут без виз совершать краткосрочные поездки в страны ЕС с 28 марта. Пребывание в странах Шенгенской зоны допускается не более чем на 90 дней в течение полугода. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза.

В письме сообщается, в частности, о том, что количество искателей убежища из Грузии резко возросло, и часть этих людей занимается "криминальной деятельностью". В письме Штамп призвал де Мезьера принять меры на европейском уровне с целью прекращения "безвиза" для Грузии.

Федеральное министерство внутренних дел признало, что резкий рост количества искателей убежища из Грузии является проблемой.

"Принимаются соответствующие меры", — говорится в ответе Берлина. Как сообщает медиакомпания WDR, в письме Штамп отметил, что в Германии в прошлом году количество искателей убежища с грузинскими паспортами выросло с 170 до 743 человек в месяц. При этом, как сообщает Федеральное управление по уголовным делам, некоторые из искателей убежища используют рассмотрение их заявлений для осуществления "криминальной деятельности" на территории Германии.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в пятницу созвал чрезвычайное заседание с участием глав министерств, в результате которого было оглашено, что правительство Грузии решило ужесточить меры, чтобы приостановить рост количества тех граждан Грузии, которые нарушают правила посещения европейских стран. В частности, речь идет о введении ряда законодательных изменений и задействовании информационной кампании в масштабах всей страны.

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе ранее заявил, что опасности для задействования механизма по приостановке безвизового режима со странами Евросоюза на данный момент не существует, однако грузинская сторона должна быть бдительной.