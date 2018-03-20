Порошенко договорился в Катаре о "широком" сотрудничестве в "оборонке"

Администрация Президента Украины

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Украина и Катар подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"В присутствии президента Украины Петра Порошенко и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани было подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Катара о военно-техническом сотрудничестве", — говорится в сообщении.

Как отмечается, документ будет способствовать активизации взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической области с использованием новейших научных и технических достижений в оборонной промышленности.

"Мы договорились, что сфера нашего сотрудничества в оборонной промышленности будет очень широкой, и я очень доволен результатами этих переговоров", — заявил Порошенко на брифинге после встречи с руководством Катара.

Кроме того, Украина и Катар подписали ряд соглашений об экономическом и торговом сотрудничестве, а также о содействии инвестициям. В частности, были подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения и создании совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.