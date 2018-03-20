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    Фотоленты

    Порошенко в Катаре: оружие и безвиз

    (обновлено: )2210
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины

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    Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

    "Подписал несколько соглашений, среди них — безвиз с Катаром", — написал он.

    Как отмечается, положения указанного соглашения предусматривают, что граждане Украины и граждане Катара, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договаривающейся стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

    Читайте также: На границе ОАЕ и Катара люди ходят хмуро

    Также был подписан ряд документов по военному сотрудничеству.

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