Порошенко в Катаре: оружие и безвиз

Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Подписал несколько соглашений, среди них — безвиз с Катаром", — написал он.

Как отмечается, положения указанного соглашения предусматривают, что граждане Украины и граждане Катара, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договаривающейся стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

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Также был подписан ряд документов по военному сотрудничеству.