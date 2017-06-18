На границе ОАЕ и Катара люди ходят хмуро

Дмитрий Виноградов — Катар, РИА Новости Украина

Граница между Катаром и Саудовской Аравией через неполные две недели после разрыва дипломатических отношений практически вымерла: сейчас саудиты пропускают на свою территорию только граждан третьих стран, имеющих саудовскую визу. С воскресенья движение через границу будет перекрыто окончательно.

Саудовская Аравия — единственная страна, с которой Катар имеет сухопутную границу. Именно через нее, например, эмират получает значительную часть продуктов питания и многих других товаров, необходимых для повседневной жизни. Поэтому когда 5 июня саудиты, а также их союзники объявили о прекращении отношений с Катаром и закрытии границы, это выглядело серьезной мерой. К счастью для Катара, он обладает развитым морским и воздушным сообщением со всем миром, в том числе с такими влиятельными региональными державами, как Иран и Турция. Это делает объявленную блокаду скорее символической мерой.

Корреспондент РИА Новости отправился за 100 километров от столицы Катара, Дохи, чтобы проверить ситуацию на катарско-саудовской границе. Соединяют Катар и Саудовскую Аравию два КПП, основным из которых считается "Ас-Сальва" на юго-западе полуострова. К нему из Дохи ведет шикарная восьмиполосная трасса. Уже после выезда из окраин Дохи, застроенных складами, магазинами и автомастерскими, пейзаж резко меняется — начинается пустыня с очень редкой растительностью. Пейзаж дополняют миражи — на раскаленном асфальте в 300 метрах впереди машины как будто блестит вода, которая "исчезает" при нашем приближении.

Соответствующее настроение создают и дорожные знаки "Drifting sand" ("движущийся песок"), изображающий песчаную бурю поперек дороги — видимо, так водителей предупреждают о том, что видимость может резко испортиться.

Сейчас, впрочем, обзору ничего не мешает, и прекрасно видно, что на шоссе, ведущем в Саудовскую Аравию, нет практически никого — из-за закрытия границы в ту сторону попросту никому не нужно. Ближе к границе все чаще можно встретить военных. На морском берегу недалеко от границы группа в камуфляже дрессирует своих собак, а около границы появляется бронированный джип камуфляжной окраски, на котором установлен пулемет.

Больше на границе нет почти никого, а скучающие пограничники даже рады нашему приезду. Несмотря на напряженную обстановку, они готовы пообщаться с журналистами из далекой страны и даже показать все закоулки пограничного перехода. Правда, на пространные комментарии у них разрешения нет, называть свое имя и звание им тоже нельзя.

"До начала эмбарго через наш КПП проходило пять-семь тысяч человек в день, а в праздники — еще больше. Грузовиков — около тысячи в день. Можете представить, какой шум тут стоял и сколько работы у нас было", — сказал дежурный офицер. Он предложил нам сесть в его джип и совершить небольшую экскурсию по пограничному переходу.

Увиденное впечатляет — сразу видно, что это переходный пункт между двумя очень богатыми и процветающими странами. Здесь просторные, прекрасно оборудованные площадки — отдельно для пассажирских машин, отдельно для грузовых. Еще одна площадка — карантин для животных, "желающих" переехать из одной страны в другую. Но сейчас здесь нет ни одной курицы и ни одного грузовика.

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"На этой площадке может одновременно поместиться 300 грузовиков", — показал офицер огромную, просторную и до сих пор чистую площадку. "Обычно еще 700 грузовиков стоят снаружи и ждут своей очереди на досмотр", — пояснил он. Сейчас все грузовики уехали — граница закрыта на неопределенный срок, грузы могут испортиться. Возможно, их отправили морем или нашли им еще какое-то применение.

Около сканера, с помощью которого в грузовиках искали контрабанду и тайники, скучает группа смуглых непальских грузчиков. Кто-то спит, кто-то играет в карты. Ни по-английски, ни по-арабски они не говорят, а с начальниками общаются через бригадира.

Признаки жизни можно обнаружить только у шлагбаумов на паспортном контроле для пассажирских автомобилей. Раз в десять минут сюда подъезжает машина с саудовскими или оманскими номерами — граждан Катара Саудовская Аравия к себе не пропускает, но для собственных подданных или жителей своих стран пока делает исключение.

"По нашим данным, с воскресенья граница будет полностью закрыта, а пока саудиты делают что-то вроде переходного периода, чтобы их собственные граждане успели вернуться домой", - пояснил офицер. Он заверил, что Катар готов пропускать и саудитов, и катарцев, и всех остальных в обе стороны, но "это решение Саудовской Аравии".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.

Кризис вокруг Катара был спровоцирован размещенным на сайте катарского агентства новостей заявлением от имени эмира Катара, в котором он призвал выстраивать отношения с Ираном и высказал слова поддержки в адрес "Братьев-мусульман". Заявление было размещено через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Основным требованием со стороны арабских стран является высылка из Катара членов ХАМАС и различных группировок, которых в соседних государствах считают террористическими.