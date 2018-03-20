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    ЧМ-2022 в Катаре: украинские компании сразятся за право строить объекты

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    По словам президента, "украинские строительные производства ждут строительства инфраструктуры при подготовке к Чемпионату мира 2022 года".
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские компании примут участие в тендерах на строительство объектов инфраструктуры в Катаре к Чемпионату мира по футболу 2022 года.

    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Порошенко в Катаре: оружие и безвиз

    "Украинские строительные производства ждут строительства инфраструктуры при подготовке к Чемпионату мира 2022 года. Строятся гостиницы, стадионы, транспортные развязки, и мы уверены в том, что в ближайшее время несколько известных украинских компаний будут принимать участие в тендерах, где будет предоставляться режим максимального содействия", — сказал Порошенко на брифинге по итогам встречи с руководством Катара во вторник, выступление транслировал украинский телеканал "112 Украина".

    Он также сообщил, что стороны договорились о содействии инвестициям, в частности, были подписаны два документа — о взаимной защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения.

    Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

    Как сообщалось ранее, Украина и Катар подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

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