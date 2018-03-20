Порошенко пригласил инвесторов из Катара приватизировать имущество Украины

Администрация Президента Украины

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Катар встретился с исполнительным директором Qatar Investment Authority шейхом Абдуллой бин Мухаммедом бин Саудом Аль Тани, сообщила во вторник пресс-служба украинского президента.

Ранее во вторник Украина и Катар подписали ряд соглашений об экономическом и торговом сотрудничестве, а также о содействии инвестициям. В частности, были подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения и создании совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

"В ходе встречи была подтверждена заинтересованность украинской стороны в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Катаром в инвестиционной сфере, в частности, в привлечении катарских инвесторов к участию в программе приватизации объектов государственной и коммунальной собственности в Украине", — говорится в сообщении пресс-службы.

Были рассмотрены перспективы развития сотрудничества с Катаром в таких отраслях как сельское хозяйство, энергетика, туристско-рекреационная инфраструктура, судостроение, самолетостроение, а также в проектах по строительству дорог и модернизации морских портов.

Ранее сообщалось, что Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.