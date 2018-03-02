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    Политика

    Порошенко подписал закон о приватизации

    (обновлено: )10101
    Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что глава государства подписал закон о приватизации, который запрещает России принимать участие в приватизации украинских предприятий.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приватизации.

    Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

    "Президент на Нацсовете реформ подписал закон о приватизации", — отметил Цеголко.

    Он также подчеркнул, что Россия не имеет права брать в приватизации украинских предприятий.

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    Власти в течение нескольких последних лет говорят о необходимости проведения в стране масштабной приватизации, которая является одним из требований международных кредиторов страны. Однако на сегодня этот процесс так и не запущен, в том числе из-за того, что на предлагаемые объекты нет покупателей. В ноябре 2017 года Рада приняла законопроект "О приватизации государственного имущества" в первом чтении.

    Правительство объясняло необходимость принятия закона о приватизации желанием упростить правила продажи государственных активов, ускорить приватизационные процессы. При этом в Кабмине отмечают, что закон не предполагает продажу стратегических предприятий.

    Документом устанавливается новая упрощенная классификация объектов приватизации: объекты малой приватизации и объекты большой приватизации, требования к покупателям объектов приватизации и ограничения относительно их участия в приватизации, ответственность за недостоверность, неполноту представленных документов. Перечень объектов большой приватизации будет утверждаться кабмином по представлению Фонда государственного имущества Украины. Перечень объектов малой приватизации утверждается Фондом госимущества.

    Законом расширяется список объектов, подлежащих приватизации. Предполагается, что продавать можно будет объекты, которые обеспечивают социальное развитие, объекты социально- культурной сферы, непрофильные активы Минобороны, Службы безопасности Украины, правоохранительных органов, госслужбы спецсвязи и защиты информации, пограничной и уголовно-исполнительной служб.

    Согласно закону, покупателем объектов приватизации, в частности, не может быть государство, признанное Верховной радой Украины "государством-агрессором, а также юридические лица, в которых такое государство имеет существенное участие". Не могут также стать покупателями физические и юридические лица, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

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