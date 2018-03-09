Закон о приватизации: в Украине не будет и пахнуть иностранным инвестором

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В официальном издании ВР "Голос Украины" 6 марта опубликовали закон о приватизации государственного и коммунального имущества. Это означает, что документ вступит в силу уже завтра. Закон предусматривает, что для контроля за осуществлением приватизации должна быть создана Специальная контрольная комиссия ВР по вопросам приватизации.

Кроме того, закон предусматривает упрощение градации объектов приватизации. Так, будет группа объектов большой приватизации — со стоимостью активов более 250 млн гривен, и малой, которые должны продавать исключительно на электронных аукционах.

Документ также расширяет перечень тех, кто не может быть покупателем государственного и коммунального имущества.

Ускорит ли новый закон приватизацию в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский.

Как Вы можете оценить принятый закон о приватизации? Каковы преимущества и недостатки этого документа?

— Я бы не стал говорить о каких-то достоинства данного закона, потому что он подымал все данные Верховной Рады, которая полностью контролируется представителями крупного бизнеса Украины. Поэтому да, он, в первую очередь, выгоден крупному бизнесу, потому что, как вы правильно заметили, количество участников приватизации ограничено. При этом конкретно не сказано, что представители России не могут принимать участие в приватизации, там сказано, что представители страны-агрессора, то есть в любой момент можно расширить список, добавить какие-то другие страны, с которой у Украины возможны конфликты, и второе – это прописана определенная процедура, как можно лишать победителя конкурса права на владение объектом, потому что там сказано, что если структура собственности не совсем понятна, не виден конечный бенефициар, то тоже, в общем-то можно признавать сделки недействительными. А учитывая, что в Украине 90% промышленности контролируется через офшорные компании из-за рубежа, то тут уже будет само государство решать, чья собственность понятна, чья — непонятна. Здесь в ручном режиме будут выбирать, кто имеет право участвовать, кто не имеет право. Конечно, результат и цена будет ниже, и те, кто запланирован, тот и получит объекты приватизации.

То есть в некоторой степени говорить об облегчении процесса приватизации можно?

— Для крупного бизнеса, для того бизнеса, который зарегистрирован в офшорах, да, это облегчит их работу и уменьшит конкуренцию, и они будут платить еще меньше, чем платили раньше за объекты госсобственности.

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Градация на объекты большой приватизации со стоимостью активов более 250 млн гривен и малой, какой будет иметь эффект?

— Есть собственность, которая сознательно занижается в цене, вот обычно многие государственные предприятия доводят до банкротства, и там, конечно, меньше 250 миллионов, и там, где нужно полностью вскрыть того, кто получает эту собственность, там — да, будет использован этот закон. Это глупость. То есть должны быть одинаковые условия абсолютно для любой приватизации, четкие, открытые, должно быть запрещено участие компаний, которые зарегистрированы в офшорных зонах либо на территории офшорной юрисдикции, в принципе, как в США, например.

Цены на объекты приватизации, как они сейчас устанавливаются?

— Сейчас по новому закону для того, чтобы цена была еще ниже, потому что цель правительства — не получить больше денег, а создать еще более благоприятные условия для собственного крупного бизнеса с получением новых объектов, специально привлекают для оценок представителей иностранных организаций. Сами понимаете, если приезжают сюда представители иностранных организаций, видят, что происходит в стране, то, конечно, собственность оценивается очень низко, то есть вот здесь такая уловка: вроде бы оценщик независимый, но при этом независимый эксперт в любом случае скажет, что сейчас ситуация плохая и поэтому стоимость низкая.

Закон предусматривает, что для контроля за осуществлением приватизации должна быть создана Специальная контрольная комиссия ВР по вопросам приватизации. Насколько важна функция такого контролирующего органа и можно ли будет избежать злоупотреблений?

— Вы правильно слово использовали "злоупотреблений". Для этого как раз и вводится эта комиссия. Понимаете, Верховная Рада должна принимать законы, и там должны работать специалисты в экономике и в праве, а вся остальная структура должна контролировать выполнение этих законов. Когда законодательный орган создает комиссию, опять таки, в чем суть этой комиссии? Есть какой-то объект, возможно, будет "Турбоатом", либо некоторые облэнерго, для некоторых привлекаются. Подается заявка. Эта комиссия определяет конечных собственников. Понравился конечный бенефициар компании из офшорной зон — допускают, не понравился — не допускают. Понимаете, вот это почва для коррупции, в общем-то все сферы украинской жизни — полностью коррупционные, а та система, которая предусматривает, да, вот электронные торги – это та же система ProZorro, которая не искоренила коррупцию, а наоборот, узаконила коррупцию, потому что да, для того, чтобы признать торги законными, нужно проводить их через систему ProZorro, а то, что при этом существует и сговор между участниками, и специально такие условия предлагаются, чтобы только один участник или несколько связанных с ним участвовали через ProZorro, система никак это не регулирует. Есть огромное количество агентств, которые указывают: там коррупция, здесь коррупция и так далее, но кроме информации о коррупции, коррупционной составляющей сделки, нет реальных решений, которые хотя бы могли бы эту сделку расторгнуть, не то что наказать кого-то. Поэтому комиссия при Верховной Раде никак не повлияет на то, чтобы коррупции стало меньше, наоборот, ее станет еще больше, но вот Верховная Рада будет центром этой коррупции.

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То есть потенциальные покупатели объектов приватизации, их права не защищены?

— У нас интересы бизнеса, этих потенциальных покупателей, защищены только, если у них есть своя фракция или группа в Верховной Раде. Что касается иностранных инвесторов, то они, в принципе, не будут участвовать ни в какой приватизации украинской, если комиссия Верховной Рады будет принимать решение, подходит инвестор или нет, понимаете? Какой-то депутат, который заплатил определенную сумму денег за место в списке, будет решать, подходит американская либо европейская компания, можно ее допустить? Как Вы думаете, согласятся американцы на это унижение или европейцы? Нет. То есть интересы украинских инвесторов будут соответствовать степени их влияния на количество депутатов в парламенте, и эта комиссия как раз, я думаю, от каждой фракции будет один-два человека, уполномоченные бизнесом, и они будут принимать решение, кого пускать, они будут между собой договариваться. А по этому закону и духа иностранного инвестора в Украине не будет, как и нет.

Кто тогда может интересоваться покупкой государственных объектов в Украине?

— Те, которые за годы независимости, кроме "Криворожстали", вот была единственная приватизация, действительно, открытая… Вся приватизация была для внутренних инвесторов, для внутреннего пользователя, то есть речь идет о том, что украинский крупный бизнес, не зря многие стали декларировать миллионные сбережения, неизвестно откуда появившиеся. Они рассчитывают их, в первую очередь, конечно, в землю вложить, может быть, поучаствовать в какой-то приватизации, то есть здесь речь идет о внутреннем инвесторе, как и о рынке в Украине. Его как такового нет. Он монополизирован определенными группами внутренних инвесторов и внутренних олигархов. И если речь идет о крупной приватизации, то здесь только между собой решает несколько человек. Если мелкая – да, там масштабы города, опять таки, три-четыре человека решают, кто что получит и за сколько.

Напомним, экс-глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко в эфире "ГС" отметил, что новый закон о приватизации избавит бюджет от груза, съедающего деньги, при этом одна из наибольших сложностей приватизации в Украине — нежелание отраслевых министерств отдавать на продажу интересные объекты.