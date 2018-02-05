Почему власть торопится с приватизацией? Опрос экспертов

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В Украине готовится масштабная распродажа государственного имущества по новым правилам. В январе Верховная Рада приняла законопроект №7066 "О приватизации государственного имущества". Заявлено, что целью принятия документа являются существенное совершенствование, упрощение и сокращение процедур приватизации для достижения высоких темпов приватизации, прозрачности и открытости приватизационного процесса, привлечение широкого круга инвесторов к приобретению государственной собственности.

В соответствии с пояснительной запиской, перечень объектов большой приватизации, подлежащих приватизации, утверждается Кабинетом министров Украины по представлению Фонда государственного имущества Украины. Перечни объектов малой приватизации, подлежащих приватизации, утверждаются Фондом государственного имущества Украины.

Эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина обсудили плюсы и минусы нового закона, который с большой долей вероятности будет подписан президентом.

Торопились под Давос

Принято считать, что распродавать госсобственность украинскую власть вынуждает Международный валютный фонд, в частности МВФ озвучил принятие нового закона о приватизации как одно из условий для получения очередного транша.

"Правительство форсировало этот вопрос, и форсировало его, в первую очередь, под встречу Порошенко и директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард в Давосе, чтобы Порошенко хотя бы с чем-то мог начать с ней разговор. Поэтому этот законопроект и был принят, но принят в достаточно спорной редакции", — пояснил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

Во-первых, по его словам, положения законопроекта политически расходятся с тезисом правительства о том, что оно передает больше полномочий на места в контексте децентрализации.

"У нас в ключевой орган по приватизации превращается Кабинет министров, вплоть до возможности влиять на приватизацию даже на местном уровне. Кабмин получает колоссальное количество полномочий по влиянию на приватизационную политику, на оценку активов, на определение, какие это активы, на определение списков этих активов. А мы понимаем, что Кабинет министров — это прежде всего команда власти, они создают для себя волюнтаристскую возможность решать, какие активы будут продаваться, что создает возможность для манипуляций со списками приватизационных предприятий, с оценкой активов и так далее", — подчеркнул Якубин.

Кроме того, отмечает политолог, еще одним спорным моментом с политической точки зрения является введение так называемого английского права.

"Тут возникает противоречие с Конституцией, поскольку законопроект вводит продажу по юридическим нормам, которые действуют в Англии и Уэльсе. Получается, приняв такой закон, парламент в какой-то мере выходит за пределы своей конституционной юрисдикции, позволяя проводить сделки в обход Конституции по нормам другого права", — сказал Якубин.

По его мнению, в условиях, когда ключевые активы в Украине обесценились в два-три раза, когда конфликт на востоке страны продолжается, и внутреннее потребление в стране падает, проводить приватизацию не имеет смысла.

"Государство, кроме приближенных к власти, от этой приватизации ничего не получит. С другой стороны, я не думаю, что международные инвесторы, учитывая, что они последние годы не очень-то рвались приходить в Украину, несмотря на обесценивание всех активов, будут готовы будут купиться на это эфемерное "английское право" и вкладывать в Украину в существующих условиях. Скорее всего, все это напоминает некую бутафорию, которую нужно было протащить под визит в Давос, и в дальнейшем сделать 2018 год годом, когда можно будет самые жирные куски этих активов, собственности, попередавать в руки приближенных лиц за бесценок", — пояснил Якубин.

Успеть прихватить до выборов

Ожидается, что в 2018 году приватизация должна дать значительно больше средств, чем в прошлом, при этом планируется установить даже некий исторический рекорд по сборам: 21,3 млрд грн, согласно планов Фонда госимущества. И это при том что максимальные показатели приватизации были зафиксированы в 2005 г. (20,7 млрд грн). А за всю новейшую историю Украины удалось выручить от приватизации около 65 млрд грн.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский также уверен, что власти попытаются до выборов закончить раздел госимущества между приближенными к ней лицами и структурами, поэтому ни о честности, ни о выгоде приватизации для бюджета говорить не приходится.

"Именно сейчас, после трех лет у власти, принимается закон о приватизации и это связано с тем, что уже в следующем году будут выборы. И не факт, кто на них победит, поэтому им нужно сейчас усилить и ускорить приватизационный процесс. И еще, кстати, принятие этого закона показывает, что правительство выполняет только те требования МВФ, на которых оно может заработать, и заодно показать, что, видите, мы идем в рамках программы МВФ, хотя там есть еще перечень из 19 структурных маяков, которые вообще практически никак не выполняют", — сказал Виктор Скрашевский.

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По его мнению, новые правила приватизации значительно ущемляют в правах на приватизацию украинского инвестора.

"Английское право, если его и применят, то только для иностранного инвестора, потому что для украинских инвесторов это прямо запрещено другими законами Украины, в том числе Конституцией. То есть получается, что украинские и иностранные инвесторы будут иметь неравные права. То, что это английское право будет применяться до конца 2020 года означает, что с 2021 года можно уже начинать, как я понимаю, реприватизацию, иначе зачем если что-то вводить, ограничивать во времени. Вероятно, это своего рода страховка — в 2019-м будут выборы, и чтобы сразу после выборов не отобрали, и еще один год приватизированные объекты были защищены английским правом", — полагает Скаршевский.

В новом законе в список тех, кто не может претендовать на украинские предприятия, внесли резидентов государств-агрессоров (РФ) и компании, в которых они контролируют более 10%, юридические лица, данные о бенефециарных собственниках которых не раскрыты, физических и юридических лиц, пребывающих под санкциями. Вместе с тем не прописаны ограничения для офшорных компаний. Это значит, что, по сути, покупать украинские объекты сможет кто угодно и на подставных лиц.

"Что касается офшорных компаний, которые могут принимать участие в приватизации. В законе о программе приватизации 2012-2014 гг была норма, согласно которой иностранным компаниям, у которых есть доля акций в офшорных более 25% в юрисдикциях с сомнительным по происхождению капиталом (есть такой список FATF) было запрещено принимать участие в приватизации. И это логично. Смотрим закон, который был принят сейчас: тоже есть аналогичная норма, только процент уже 50, в два раза больше. То есть законом разрешено более сомнительным офшорным компаниям принимать участие в приватизации, чем ранее, при прошлой власти", — подчеркнул Скаршевский.

При этом эксперт отметил, что не является противником приватизации как таковой.

"Статистика во многих странах показывает, что частный сектор работает более эффективно, чем государственный. Но если в стране не работает правовая система, если нет верховенства права, если нет неотвратимости наказания, то никакая приватизация, особенно в монопольных секторах экономики, к сожалению, не поможет", — сказал Скаршевский.

Следите за руками

Экономист, шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов, обратил внимание, что когда говорят об объектах, предназначенных для приватизации, в первую очередь упоминают об Одесском припортовом заводе, который вот уже 4 года является убыточным. В свете новых правил, по мнению Блинова, стоит особенно внимательно следить за судьбой прибыльных государственных предприятий, например таких как "Центрэнерго" и "Суммыхимпром".

"Не исключено, что вся эта история — это история с расгосударствлением "Центрэнерго". Есть еще, кстати, интересная история по "Суммыхимпрому". Я достаточно пессимистичен в отношении Одесского припортового завода, хотя не исключено, что политика правительства состоит в том, чтобы все-таки предприятие запустить и продавать работающее предприятие, а не предприятие с огромной задолженностью и еще в данный момент не работающее. Собственно, в зависимости от того, что удастся продать в 2018 году. Это, мне кажется, в значительной мере и покажет, в чем был интерес, по крайней мере, со стороны правительства и отдельных финансово-олигархических групп в стимулировании этого самого закона и в попытке ускорить приватизацию в 2018 году", — подытожил Блинов.