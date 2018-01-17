В Минфине рассчитывают, что Рада в четверг примет закон о приватизации

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк выразил надежду, что парламент в четверг примет законопроект о приватизации, который призван сделать эту процедуру прозрачной и конкурентной.

Ранее Данилюк заявил, что Украине для получения следующего транша МВФ нужно принять непростые реформы и их принятие нельзя затягивать.

"Надеюсь, что завтра парламент проголосует за законопроект о приватизации. Нужно вернуть доверие инвесторов к процессу приватизации на Украине и полноценно запустить эти изменения", — сказал Данилюк в эфире "Пятого канала" в среду.

Власти в течение нескольких последних лет говорят о необходимости проведения масштабной приватизации, которая является одним из требований международных кредиторов страны. Однако этот процесс так и не запущен, в том числе из-за того, что на предлагаемые объекты нет покупателей. В ноябре 2017 года Рада приняла законопроект "О приватизации государственного имущества" в первом чтении.

В 2016 году Кабмин уже расширял перечень госпредприятий, которые подлежат приватизации, с 302 объектов до 622. При этом еще 110 позиций были включены в дополнительный список объектов госсобственности, которые подлежат приватизации после исключения их парламентом из утвержденного законом перечня объектов, не подлежащих приватизации. В новом списке из общего количества 3444 госпредприятий 893 подлежат приватизации в 2017–2020 годах.

В частности, в список на приватизацию внесены одна из крупнейших энергетических компаний Украины "Центрэнерго", крупнейший производитель турбинного оборудования для энергетики "Турбоатом", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, Ощадбанк, Приватбанк и Государственный экспортно-импортный банк Украины ("Укрэксимбанк").