Приватизация-2018: скупить по-быстрому то, что пока не украли

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Аукцион невиданной щедрости

Власти в этом году намерены начать масштабную распродажу государственной собственности. В бюджете заложена сумма выручки от приватизации- 21,3 млрд. грн. Это на 25% больше, чем планировалось в последние годы, однако Фонд госимущества ранее выполнял лишь 2-5% от плана.

Выставлять на продажу госсобственность украинскую власть вынуждает Запад. Так, Международный валютный фонд (МВФ) озвучил принятие нового закона о приватизации как одно из четырех условий для получения очередного транша. Если власть и дальше будет затягивать с масштабной приватизацией, то МВФ может отказать в финансировании, а тогда жди дефолт, обвал гривны и гиперинфляцию.

Кроме того, масштабная распродажа казенного имущества позволит властям залатать дыры в бюджете.

Как отметил политолог Руслан Бортник, в прошлом году правительство наполняло бюджет за счет высокой инфляции, что дало казне 100 млрд грн дополнительных доходов. Однако в этом году этот источник не сможет компенсировать дырки в бюджете из-за усиливающегося долгового давления. В 2018 году Украине нужно возвратить Западу более 4 млрд долларов. Таким образом, все эти факторы подталкивают правительство на быструю распродажу госсобственности для того, чтобы выручить хоть какие-то деньги.

Одним из самых заинтересованных лиц в "успешной" приватизации является президент Петр Порошенко. Он уже встретился с послами иностранных государств, где заверил дипломатов, что 2018 год будет годом большой приватизации.

Сразу же после встречи Верховная Рада 17 января вынесла на рассмотрение новый закон о приватизации, а Фонд госимущества объявил о начале подготовки конкурсов по продаже 20 промышленных гигантов.

В их числе — 68% акций Запорожского алюминиевого комбината, 99,5% акций Одесского припортового завода, 99,9% акций "Сумыхимпром" и пяти облэнерго. Всего в этом году Фонд хочет продать 200 предприятий.

"Мероприятия по подготовке конкурсов включают несколько этапов, среди которых важнейший — разработка условий конкурсов и утверждение их правительством.

Фонд заинтересован в прозрачной, открытой и эффективной приватизации государственных предприятий, и как большом количестве потенциальных инвесторов", — написал на своей странице в Facebook и. о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в этом году планируется выставить на продажу Объединенную горно-химическую корпорацию, ГПЗКУ, Аграрный фонд, Одесский нефтеперерабатывающий завод (недавно был возвращен в госсобственность), Укргазбанк, "Турбоатом", "Укрспирт".

В случае продажи всех вышеперечисленных объектов Украина имеет шанс собрать запланированные от приватизации 21 млрд. грн. Однако в это мало верится. Равно как и мало верится в то, что государство найдет новых эффективных собственников.

"Приватизация у нас идет уже больше 20 лет. У нас уже 80% активов давно приватизированы. Почему тогда коррупция только растет? Особенно коррупция расцвела при "демократе" и "западнике" Ющенко? Наверное, вопрос в качестве государственного управления, на которое такое руководство просто не тянет? А в результате такой "приватизации" выигрывают только те, кто при власти", — заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Продадут по-быстрому

Новый закон "О приватизации" предусматривает ускоренную продажу государственного имущества. В частности, все госпредприятия поделят на малые (до 250 млн грн годового оборота) и крупные (более 250 млн грн).

Крупные предприятия будут продаваться на аукционах с привлечением аудиторских компаний, которые будут готовить для инвесторов финансовую модель предприятия и формировать предложение стартовой цены для Фонда госимущества. Малые – будут продаваться в основном через электронные аукционы, в частности Prozorro.

Сокращаются и сроки подготовки к приватизации. Так для объектов большой приватизации – они снизятся с 24 до 12 месяцев, для малой приватизации – с 12 до 4 месяцев. В течение года после приватизации будет запрещено возбуждать дела о банкротстве предприятий по основаниям, возникшим до завершения приватизации.

Также покупателям разрешат приобретать предприятия без покупки земли, на которой оно находится, что снизит затраты инвесторов. Закон также разрешает новым собственникам судится по нормам "английского права". Таким образом, все правоотношения, возникающие после этой сделки, будут решаться по законам британского государства, что якобы позволит избежать украинской коррупции.

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"Мы отменяем 5 возможных вариантов продажи, вместе с тем оставляем фактически один – это аукционы. Норма о выкупе будет применяться лишь для уже арендованных предприятий, поскольку это предусмотрено в договорах, но это будут единичные случаи. Новый закон устанавливает предельную границу обжалования приватизации. 3 года дается на обжалование продажи, если за это время нарушения не выявлены, то в дальнейшем пересматривать результаты конкурса закон запрещает. Это защита инвестора", – подчеркнул Виталий Трубаров.

Впрочем, несмотря на красивые реляции, власть не заинтересована в прозрачной приватизации. Ускоренный темп продажи госмайна позволит задешево продать ценные предприятия в интересах чиновников.

По словам политолога Руслана Бортника, приватизация напоминает распродажу в горящем доме, "когда жилье горит, а кто-то стоит на крыльце и распродает вещи погорельцев за смешные цены – кто сколько даст".

Приватизация под одного покупателя

До недавнего времени представители власти предпочитали сидеть на коррупционных потоках на госпредприятиях, зарабатывая "левак", а убытки оставляя на плечах государства. Угольные компании, "Укрспирт", морпорты, "оборонка" проносит чиновникам миллиардные доходы. Теперь Запад требует все это продать, оставив чиновников без кормушки. Однако дураков во власти нет. Чиновники сделают все возможное, чтобы приватизация произошла в их интересах.

"Правительство сознательно уже несколько лет срывает приватизацию, потому что очень не хотелось бы тем группам, которые контролируют Украину, дать возможность какому-то серьезному инвестору зайти в страну и изнутри увидеть, что творится в Украине. Потому что пишутся красивые отчеты для ЕС, для МВФ, а на самом деле то, что происходит, не соответствует этим отчетам. Поэтому делается все, чтобы сорвать приватизацию, и в этом заключается задача правительства", — заявил в эфире радиостанции Голос Столицы профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский.

По его словам, власть намерено создает иллюзию, что Украина якобы хочет привлечь иностранных инвесторов, однако на самом деле вставляет потенциальным покупателям палки в колеса.

"Например, с ОПЗ: несколько раз объявляли конкурс по приватизации, как только его объявляли, сразу отключали на заводе газ, сразу появлялись к заводу новые иски. То есть, делалось все, чтобы серьезный инвестор даже не интересовался ОПЗ, видя отношение государства к этому заводу и понимая, что при вложении денег будет очень высокий риск их потери. Поэтому формально заложены суммы от приватизации в 2018 году, но реально будут делать все, чтобы никто к нам не зашел и не мешал руководству делать то, что оно делает", — считает Якубовский.

Не удивительно, что основные сливки с "ускоренной приватизации" снимет окружение президента. Во-первых, они уже устранили международных игроков. Иностранные инвестиции в Украину стремительно падают, поэтому вряд ли покупатели заинтересуются покупками таких рискованных активов в кризисной стране. Во-вторых, президент умело устранил с гонки других олигархов. Ахметов, Коломойский и Фирташ зализывают раны от массовых арестов их имущества по всему миру.

Приватизация-2018 озолотит людей от власти и окончательно превратит страну в олигархическую республику без всяких намеков на государственную собственность и государственное влияние в экономике.