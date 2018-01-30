Приватизация: плюсы и минусы нового закона - пресс-конференция

В среду, 31 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Приватизация: плюсы и минусы нового закона".

Верховная Рада в январе приняла закон о приватизации государственного имущества (№7066), в котором предусмотрено много изменений. По мнению Кабинета Министров и Фонда госимущества документ ускорит приватизацию. Также большая приватизация является требованием МВФ. По оценкам экспертов, наибольший интерес у инвесторов вызывают агропромышленные компании, предприятия энергетики, инфраструктуры, военно-промышленного комплекса и телекоммуникации.

Все объекты государственной собственности, выставленные на приватизацию, разделены на две группы: объекты большой приватизации и объекты малой приватизации. Объекты большой приватизации — ограниченное количество особо важных предприятий, перечень которых утверждается Кабмином. Объекты малой приватизации — это разнообразные активы, от помещений и санаториев до небольших производств. Сокращается срок подготовки объектов к приватизации. Уменьшаются требования к гарантийному депозиту участников торгов. Когда новый закон вступит в силу, не нужно будет тратить время и деньги на длительную оценку актива. Стартовая цена на объект будет определяться балансовой стоимостью. Объекты малой приватизации продаются на открытых интернет-аукционах. Объекты большой — на аукционе с привлечением инвестиционного советника. Готовить их к продаже должен советник — один из крупнейших мировых инвестиционных банков, который будет избираться на конкурсе.

Одни из самых интересных объектов приватизации — Одесский припортовый завод, а также акции целого ряда энергокомпаний. Ряд экспертов полагает, что Закон даст возможность разморозить большую приватизацию и ускорить продажу малых объектов государственной собственности по прозрачными и конкурентным правилам. Успешному проведению этих приватизационных операций ничто не помешает, так как в итоге сделки совершаются по английскому праву в офшорных зонах, отмечают эксперты.

Эксперты пресс-конференции:

Андрей Блинов, экономист, шеф-редактор Радио Вести

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

Алексей Якубин, политолог,кандидат политических наук

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 31 января в 13.00

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