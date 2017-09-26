Рябченко: приватизация оставит страну вообще без ничего

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Промедление с приватизацией государственных предприятий может привести к их ликвидации. Такое опасение высказал временно исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

В правительстве подготовили проект закона, по которому около 900 госпредприятий планируют выставить на приватизацию, а 1255 — должны быть ликвидированы.

Угрозу внеплановой ликвидации гособъектов прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що має на увазі керівник Фонду держмайна, попереджаючи, що зволікання з приватизацією державних підприємств може призвести до їхньої ліквідації?

— Скільки існувала приватизація, стільки було видно, що державні підприємства розкрадають, і якщо не встигли вчасно продати, то воно піде через банкрутство на ліквідацію. Іншого шляху немає. Бо державі потрібно не 3400 підприємств, які зараз існують в державній власності, а набагато менше. Стільки, скільки існує в державах ЄС, — 200, 300, може, 400 наразі нам потрібно. Всі інші або вони швидко знайдуть приватного власника, або підприємства будуть іншим чином передані в приватну власність без грошей для держави.

Які підприємства потрапляють в зону ризику і чому?

— Не можна сказати, в яких галузях є найбільший ризик. Знаєте, з самого початку там можна було щось визначати, а зараз вже беруть все, що хочуть, якщо не встигнуть продати. Будь-яка галузь потрапить до зони ризику.

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Як це відбувається? Це свідома ліквідація підприємств, чи вони просто не можуть так жити далі?

— Якщо їх не встигнуть вчасно виставити на приватизацію чи якимось іншим чином знайти їм приватного інвестора, вони все одно вже потрапили в зону інтересу якоїсь потужної фінансової групи. Ця група пролобіює свого директора на це підприємство, потім створить борги перед своїми компаніями, постачаючи туди дорогу сировину, наприклад, чи занадто дешеву реалізуючи продукцію цього підприємства. І потім, створивши борги перед своїми ж компаніями, це державне підприємство вони дуже швидко доведуть до банкрутства. А на другій стадії банкрутства, коли йде вже санація, повноваження органу державної влади, який керував цим підприємством, вже ліквідовані. Немає цих повноважень. І все. Підприємство вийшло з державної власності, воно буде продане десь на аукціоні, частками чи якимось іншим чином. Держава просто його проґавила.

У тому, що так повільно відбувається приватизація, просто хтось зацікавлений?

— Ці підприємства просто розбираються. Найгірший варіант — це коли туди попадуть ці, які ріжуть метал і продають. Тоді дійсно це підприємство буде знищене. Воно може залишитися підприємством чи буде маленьким, чи буде розрізано, але ситуація в тому полягає, що держава на це не буде впливати, не отримає жодної копійки від того державного підприємства, в яке колись вкладало великі гроші. Це нерозумно, але якщо взяти всі державні підприємства, то я переконаний, що більша частина з них йде цим шляхом.

Серед причин, які гальмують приватизацію, називається повільна передача у відання Фонду держмайна підприємств, що перебувають на балансі різних міністерств. Цей процес може затягуватися штучно?

— Ні, цей процес, знову ж таки, він існував завжди, з самого початку не всі міністерства хотіли передавати об'єкти, якими вони управляють, на приватизацію. Це абсолютно природна ситуація, бо якщо міністерство існує тільки внаслідок того, що управляє якоюсь галуззю адміністративним чином, управляє своїми підприємствами, то зрозуміло, що якщо це міністерство позбудеться підприємств, то його просто ліквідують. Скажіть, який інтерес у працівників цього міністерства передавати на приватизацію ці об'єкти? Чим більше вони передали, тим менше в них залишиться, і це означає, в них просто скоротять кількість працівників, люди будуть звільнені. Тому вони просто не зацікавлені в тому, щоби передавати. Це природна ситуація. І звичайно, є друга частина, що фінансові групи, які реально управляють державними підприємствами і доводять їх до банкрутства, вони так само можуть впливати на галузеві міністерства.

Є близько 900 державних підприємств, скільки з них вдасться продати?

— Неможливо сказати, скільки. Єдине я вам можу сказати, що, знову ж таки, завжди урядом приймалися плани з приватизації достатньо вагомі. Я пам'ятаю, що десь 2008-2009-го років приймалися постанови уряду, щоби продати 600 державних підприємств за рік. Ці плани ніколи не виконуються, бо приватизація — це не той процес, який можна просто якимось рішенням запланувати: от ми це продаємо, і воно буде продаватися. Приватизація — це процес, який має йти весь час. От не можна так: о, ми починаємо велику приватизацію, і все піде в продаж. Не піде все в продаж, бо немає покупця. Приватизація має бути постійно діючим динамічним процесом. Політично мають визначати, які об'єкти держава вважає за необхідне виставляти на продаж. Це нормально. Вони виходять на продаж і продаються. Але не зупиняти приватизацію на рік, на два. Бо потім розігнати цей процес знову вимагає часу впродовж якого держава поступово втрачає якусь частину державних підприємств. Це не тільки зараз, це відбувалося і в попередні роки, мені здається, було дві такі зупинки приватизаційних процесів. І кожна зупинка характеризувалася тим, що велика кількість підприємств позаприватизаційним шляхом через процеси банкрутства виходила з державної власності і переходила в приватну власність. Так було завжди. Не вистачає сили втримати приватизацію динамічним шляхом. Тоді починаються позаприватизаційні процеси, скажемо, зникнення державної власності.

К слову, Министерство экономического развития и торговли обнародовало список госпредприятий, организаций и учреждений, которые в дальнейшем или останутся в собственности государства, или будут сданы в концессию, или приватизированы, или ликвидированы. В то же время эксперт Тарас Загородний считает, что продажа государственных объектов до конца года возможна только за копейки.