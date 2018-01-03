Экономист: приватизация - это для олигархов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Приватизация в Украине снова завершилась неудачно. Кабинет министров ожидал, что по итогам года Украина получит от приватизации чуть больше 17 миллиардов гривен, но план выполнить не удалось. В этой связи государство дополнительно займет почти 14 миллиардов гривен.

Соответствующее решение было принято правительством и опубликовано в издании "Урядовый курьер". Согласно документу, Кабмин увеличил привлечение государственных займов в бюджет на этот год почти на 14 миллиардов гривен. Ожидается, что за счет этих средств удастся перекрыть срыв приватизации.

С чем связан срыв приватизации и к каким последствиям может привести решение Кабмина, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский.

Почему в этом году планы по приватизации снова не удалось выполнить? Какие экономические убытки получит из-за этого страна?

— Я думаю, что здесь нужно немножко с другого угла посмотреть на ситуацию. Дело в том, что правительство сознательно уже несколько лет срывает приватизацию, потому что очень не хотелось бы тем группам, которые контролируют Украину, дать возможность какому-то серьезному инвестору зайти в страну и изнутри увидеть, что творится в Украине. Потому что пишутся красивые отчеты для ЕС, для МВФ, а на самом деле то, что происходит, не соответствует этим отчетам. Поэтому делается все, чтобы сорвать приватизацию, и в этом заключается задача правительства. Так будет и в следующем году.

То есть, это контролируемый процесс, и так происходит потому, что это и запланировано?

— Да, так и запланировано, конечно. Потому что те, кто контролирует правительство, не хотят, чтобы появились серьезные инвесторы и рассказали правительству США и ЕС, что творится в Украине. А что касается проблем, то проблем особо нет. Вот вы назвали цифру в 14 миллиардов гривен. Цифра, по сравнению с постоянным ростом государственного долга, не существенна. Если взять 2017 год, точнее, первые десять месяцев этого года, то государственный долг вырос на пять миллиардов долларов. Эта сумма составляет где-то 130 миллиардов. Поэтому дополнительные 14 миллиардов погоды не делают. Немножко снизится гривна, но кардинально они не поменяют погоду.

Где можно привлечь 14 миллиардов гривен? Через какие инструменты?

— Вчера появилась информация, по-моему, на 16 миллиардов гривен дополнительно докапитализирован ПриватБанк. Что делает Минфин? Выпускает облигации. Их потом выкупает НБУ, а потом вместо этих бумажек печатает гривны и вливает дополнительную гривну в экономику, что опять-таки ведет к инфляции, девальвации, к снижению конкурентной способности экономики. Это такой простой способ, которым пользуется правительство. Да, действительно, осенью разместили за рубежом первый транш украинских еврооблигаций, но доходность была очень невысокой, 7,33 годовых в валюте. То есть, размещение было не выгодное. А наши международные партнеры, МВФ, в общем-то, в 2017 году получил обратно больше, чем дал Украине. Наши коллеги начинают постепенно трезветь и начинают смотреть, как используются деньги. Поэтому я думаю, что в будущем возможность получения денег от международных организаций будет еще меньше, чем в 2017 году.

При этом наши выплаты международным партнерам привязаны каким-то образом к деньгам, которые планируется ежегодно выручать от приватизации в Украине?

— Нет. Прямой связи нет. Почему правительство закладывает в бюджет деньги от приватизации, потому что они делают вид для наших партнеров за рубежом, что Украина якобы хочет привлечь иностранных инвесторов, вроде бы как открыта для иностранных инвестиций. Но как было, например, с ОПЗ: несколько раз объявляли конкурс по приватизации, как только его объявляли, сразу отключали на заводе газ, сразу появлялись к заводу новые иски. То есть, делалось все, чтобы серьезный инвестор даже не интересовался ОПЗ, видя отношение государства к этому заводу и понимая, что при вложении денег будет очень высокий риск их потери. Поэтому формально заложены суммы от приватизации в следующем году, но реально будут делать все, чтобы никто к нам не зашел и не мешал руководству делать то, что оно делает.

Что вы думаете по поводу не столь важных крупных объектов? У них есть шанс быть приватизированными?

— Приватизация в Украине происходит только тогда, когда кто-то из крупных олигархов договаривается с другими. И тогда — зеленый свет, происходит приватизация. Эта приватизация совершенно бессмысленна для Украины, потому что мы станем цивилизованной страной тогда, когда к нам придут крупные иностранные инвесторы, которые работают по международным правилам, а не по внутренним украинским неформальным правилам. Если будут какие-то договоренности внутри страны, появится несколько оффшоров, которые якобы из-за рубежа приватизируют что-то. Нет договоренностей. Будет так, как с ОПЗ, просто будет рушиться, пока за бесплатно кому-то не отдадут.

Читайте также: К кому обращался Порошенко, поздравляя украинцев с Новым годом?

Напомним, доктор экономических наук, директор института экономической безопасности Александр Рябченко высказал мнение, что приватизация не поможет Украине обойти долговую яму.

А политолог Вячеслав Потапенко считает, что бизнес, используя политические рычаги, не пускает западных инвесторов в Украину.