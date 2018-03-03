Хроника 2 марта: "Газпром" расторгает контракты, старт приватизации, санкции против России

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В пятницу, 2 марта, "Газпром" заявил о разрыве всех контрактов с "Нафтогазом", в Украине закрыли все учебные заведения — топить нечем. В этот же день Петр Порошенко подписал закон о приватизации, а США продлили антироссийские санкции из-за Украины. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Расторжение контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза"

"Газпром" начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Президент Петр Порошенко заявил об уверенности, что газовые контракты "Нафтогаза" и "Газпрома" не будут разорваны, и транзиту ничего не угрожает. По его словам, соглашения не предусматривают одностороннего расторжения.

Украина договорилась с Польшей на срочные поставки газа

Украинский "Нафтогаз" и польская PGNiG заключили договор на срочные поставки газа в марте после решения российского "Газпрома" не начинать поставки в Украину, сообщила польская компания. "Контракт действует до конца марта 2018 года. Объем контракта составляет более 60 миллионов кубометров. Поставки начались сегодня в 6 утра через узел Германовице (Hermanowice), который соединяет польские и украинские газотранспортные системы", — говорится в сообщении.

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В Украине закрыли все учебные заведения — топить нечем

До 6 марта в Украине закрыли все учебные заведения. Такое решение было принято в четверг, 1 марта, на заседании кризисного штаба СНБО из-за нехватки газа в Украине, заявил глава Минэнерго Игорь Насалик. Он добавил, что из-за холодов и снижения давления в газотранспортной системе со стороны России в Украине возник дисбаланс по газу в размере около 15-20 млн кубометров. Закрытие учебных заведений стало одним из пунктов Национального плана действия, который вступил в силу со 2 марта.

Бессрочное перемирие на Донбассе

В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии, начиная понедельника, 5 марта. Об этом говорится в заявлении ТК. В заявлении Трехсторонней контактной группы говорится о строгом запрете ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, а также размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​вблизи них.

РФ передала Украине двух задержанных украинских пограничников

Россия передала Киеву двух украинских пограничников, задержанных в октябре 2017 года, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Ранее погранслужба Украины сообщила, что двое пограничников пропали в Сумской области во время мониторинга границы с РФ. Позднее ФСБ России сообщило, что задержанным предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ.

Порошенко подписал закон о приватизации

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приватизации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. Он также подчеркнул, что Россия не имеет права брать в приватизации украинских предприятий. Власти в течение нескольких последних лет говорят о необходимости проведения в стране масштабной приватизации, которая является одним из требований международных кредиторов страны.

Пресс-конференция Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович 2 марта провел пресс-конференцию в российском госагентстве "ТАСС". Бывший президент Украины высказал свое видение по урегулированию конфликта в Донбассе. Янукович уверен, что ключевую роль по разрешению конфликта могут сыграть Россия и США. Ранее Янукович отказался рассказывать, кто платит за его личную охрану в РФ, пояснил, что в России находится в гостях.

В Днепре прогремел взрыв

Взрыв произошел вечером в пятницу в Шевченковском районе Днепра, в результате которого пострадал один человек. Как пишет местное издание Информатор, свидетели услышали хлопок возле заброшенного дома. Они пошли проверить, что произошло, и обнаружили мужчину, который лежал под деревом. Мужчине оторвало кисть, он был весь в крови и получил сильные ожоги тела.

Суд восстановил в должности ректора университета Богомольца

Административный суд Киева восстановил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца, сообщает в пятницу пресс-служба вуза. Действия Минздрава спровоцировали забастовку трудового коллектива и студентов университета, в ходе которой образовательный процесс был полностью остановлен. В среду, 28 февраля, Амосова призвала студентов и трудовой коллектив прекратить протест и вернуться к учебному процессу, забастовка прекратилась.

Минюст запретил выезд за границу 70 тыс неплательщикам алиментов

Министерство юстиции запретило выезд за границу 70 тыс неплательщикам алиментов. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко. "Около 70 тыс должников ограничены в выезде за границу и примерно столько же — в управлении транспортным средством", — сообщил Петренко. Также составлены и направлены в суд около 3 тыс протоколов для привлечения должников к общественным работам.

Трамп продлил санкции против России из-за Украины

Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации в Украине, сообщила пресс-служба Белого дома. Ранее минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года.

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Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. Почему эта дата была выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Однако, в чем сходятся мнения – что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в нашем повседневном обиходе, как удобный и дешевый способ добывания огня.