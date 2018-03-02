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    Топить нечем. В Украине закрыли все учебные заведения

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    Украина остановилась в снежных заносах (264)

    (обновлено: )2044134
    Закрытие учебных заведений стало одним из пунктов Национального плана действия, который вступил в силу со 2 марта.
    Отопление
    flickr.com/mediomilimetro

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. До 6 марта в Украине закрыли все учебные заведения.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
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    Такое решение было принято в четверг, 1 марта, на заседании кризисного штаба СНБО из-за нехватки газа в Украине, заявил глава Минэнерго Игорь Насалик, сообщает "Украинская правда".

    Сообщается, что закрытие учебных заведений стало одним из пунктов Национального плана действия, который вступил в силу со 2 марта.

    "Мы поручили полностью остановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта. При этом поручено пересмотреть, чтобы температурный режим в этих заведениях был в минимально допустимых нормах", — рассказал министр.

    Он добавил, что из-за холодов и снижения давления в газотранспортной системе со стороны России в Украине возник дисбаланс по газу в размере около 15-20 млн кубометров.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе "Нафтогаза" как можно скорее урегулировать вопрос дефицита суточных объемов газа для покрытия пиковых нагрузок из-за похолодания.

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