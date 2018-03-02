Топить нечем. В Украине закрыли все учебные заведения

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. До 6 марта в Украине закрыли все учебные заведения.

Такое решение было принято в четверг, 1 марта, на заседании кризисного штаба СНБО из-за нехватки газа в Украине, заявил глава Минэнерго Игорь Насалик, сообщает "Украинская правда".

Сообщается, что закрытие учебных заведений стало одним из пунктов Национального плана действия, который вступил в силу со 2 марта.

"Мы поручили полностью остановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта. При этом поручено пересмотреть, чтобы температурный режим в этих заведениях был в минимально допустимых нормах", — рассказал министр.

Он добавил, что из-за холодов и снижения давления в газотранспортной системе со стороны России в Украине возник дисбаланс по газу в размере около 15-20 млн кубометров.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе "Нафтогаза" как можно скорее урегулировать вопрос дефицита суточных объемов газа для покрытия пиковых нагрузок из-за похолодания.