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    Порошенко: РФ передала Украине двух задержанных украинских пограничников

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    Как отметил Порошенко, еще двое украинцев освобождены из плена: "Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак".
    Москва передала Киеву двух украинских пограничников, задержанных в октябре 2017 года
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Россия передала Киеву двух украинских пограничников, задержанных в октябре 2017 года, сообщил президент Украины Петр Порошенко. 

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    "Как и обещал на пресс-конференции, еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак",- написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    Ранее погранслужба Украины сообщила, что двое пограничников пропали в Сумской области во время мониторинга границы с РФ. Пограничное управление ФСБ по Брянской области сообщило в свою очередь, что 3 октября в области были задержаны два нарушителя госграницы, представившиеся военными Сумского погранотряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

    Позднее ФСБ России сообщило, что задержанным предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ.

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