Российские пограничники ликвидировали блокпосты на границе с Крымом

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Российские пограничники ликвидируют блокпосты на границе с Крымом, сообщил в комментарии "Крым.Реалии" помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока.

По его данным, российские пограничники ранее сняли посты напротив КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка", а 14 февраля проводили мероприятия по ликвидации поста напротив "Чонгара".

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Сорока отметил, что российские пограничники снимают свои блокпосты, которые находились в непосредственной близости к украинским постам, но российские пропускные пункты на админгранице с Крымом продолжают функционировать.

Причины происходящего украинским пограничникам неизвестны. "Это никоим образом не влияет на работу украинских служб, украинские КПВВ на админгранице с Крымом работают в штатном режиме", – отметил он.

Официальных комментариев российских пограничников по этому поводу пока не поступало.

Ранее сообщалось, что полиция усилит меры безопасности на админгранице с Крымом. Как заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, новая система безопасности будет аналогична той, которая действует в районе проведения Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.