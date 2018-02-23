Пограничник погиб на полигоне из-за учений, приближенных к боевым условиям

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Офицера, руководившего стрельбами во Львовской области, во время которых был смертельно ранен пограничник, задержали за превышение служебных обязанностей, сообщил в пятницу военный прокурор львовского гарнизона Владислав Савинец.

Накануне Госпогранслужба Украины сообщила, что во время учебных стрельб во Львовской области погиб пограничник.

"В результате выстрела из РПГ состоялось прямое попадание в блиндаж, в результате чего от осколка погиб военный. Руководитель стрельб задержан, ему сообщено о подозрении по части четвертой статьи 426 (превышение должностным лицом служебных полномочий)", — цитирует Савинца агентство УНН.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По его словам, руководитель учений, чтобы максимально приблизить к боевым условиям учебные стрельбы, допустил нахождение шести человек личного состава в блиндаже, который находился на линии огня вместе с целью.