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    Пограничник погиб на полигоне из-за учений, приближенных к боевым условиям

    (обновлено: )5410
    Военная прокуратура сообщает, что на учениях блиндаж с военными находился на линии огня вместе с мишенью. При разрыве гранаты после выстрела их РПГ осколок убил пограничника.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Офицера, руководившего стрельбами во Львовской области, во время которых был смертельно ранен пограничник, задержали за превышение служебных обязанностей, сообщил в пятницу военный прокурор львовского гарнизона Владислав Савинец.

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    Накануне Госпогранслужба Украины сообщила, что во время учебных стрельб во Львовской области погиб пограничник.

    "В результате выстрела из РПГ состоялось прямое попадание в блиндаж, в результате чего от осколка погиб военный. Руководитель стрельб задержан, ему сообщено о подозрении по части четвертой статьи 426 (превышение должностным лицом служебных полномочий)", — цитирует Савинца агентство УНН.

    Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

    По его словам, руководитель учений, чтобы максимально приблизить к боевым условиям учебные стрельбы, допустил нахождение шести человек личного состава в блиндаже, который находился на линии огня вместе с целью.

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