Пограничники на фсбешников. Украина и РФ обменяются задержанными военными

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Двух украинских пограничников, Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которые исчезли в октябре 2017 года в Сумской области на границе с РФ и были арестованы в Москве, могут освободить. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на собственные источники.

"В рамках анонсированного президентом Украины Петром Порошенко освобождения заложников из РФ вернутся украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь", — говорится в сообщении.

В то же время, по информации издания, Украина передаст России задержанных в Херсонской области двух сотрудников ФСБ — Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

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Напомним, президент Петр Порошенко во время пресс-конференции 28 февраля выразил надежду на то, что до конца текущей недели "освободят еще двух заложников из плена России".

Украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцоня исчезли в Сумской области на границе с Россией 3 октября 2017 года. 4 октября об исчезновении двух пограничников во время мониторинга границы в Сумской области заявила Госпогранслужба. В тот же день российская сторона официально заявила, что задержала их.

Российский суд арестовал пограничников на 2 месяца по двум статьям: "незаконное пересечение границы" и "злостное неповиновение работникам правоохранительного органа".