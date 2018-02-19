Российские пограничники объяснили затруднение пропуска фур из Украины

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Пропуск грузовиков из Украины в Россию в пункте "Нехотеевка" Белгородской области затруднен из-за сломанного рентгена, сообщил в понедельник РИА Новости представитель данного таможенного поста.

Накануне Госпогранслужба Украины заявила о скоплении грузовых автомобилей на пункте пропуска "Гоптовка" на украино-российской границе. По ее данным, российский пункт пропуска "Нехотеевка" с 17 февраля не принимает грузовики с украинской территории. Очередь грузовых машин у "Гоптовки", по данным на 10.55 18 февраля, составляла около 100 автомобилей. Еще столько же поехали другим маршрутом.

"Пропускается, но медленно, потому что у нас рентген сломался. Сейчас ремонтируют… Может, сегодня и сделают", — сказал собеседник агентства, подтвердив, что сложности с пропуском возникли с 17 февраля.

По его словам, грузовики, которые должен был принять пост "Нехотеевка" идут через Шебекинский таможенный пост, с украинской стороны это международный пункт пропуска "Плетеневка".

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Напомним, ранее в Харьковской области Audi врезалась в фуру, стоявшую на обочине. В результате аварии погибли четыре человека.