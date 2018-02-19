наверх
19.02.201813:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.99+ 0.23
  • EUR33.64+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Россия

    Российские пограничники объяснили затруднение пропуска фур из Украины

    (обновлено: )130560
    Госпогранслужба Украины заявила о скоплении грузовых автомобилей на пункте пропуска "Гоптовка" на украино-российской границе. По ее данным, российский пункт пропуска "Нехотеевка" с 17 февраля не принимает грузовики с украинской территории.
    Фуры на границе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Пропуск грузовиков из Украины в Россию в пункте "Нехотеевка" Белгородской области затруднен из-за сломанного рентгена, сообщил в понедельник РИА Новости представитель данного таможенного поста.

    Под Киевом опрокинулась фура с этиловым спиртом. Видео
    ГУ НП в Киевской области/Youtube
    Под Киевом опрокинулась фура с этиловым спиртом

    Накануне Госпогранслужба Украины заявила о скоплении грузовых автомобилей на пункте пропуска "Гоптовка" на украино-российской границе. По ее данным, российский пункт пропуска "Нехотеевка" с 17 февраля не принимает грузовики с украинской территории. Очередь грузовых машин у "Гоптовки", по данным на 10.55 18 февраля, составляла около 100 автомобилей. Еще столько же поехали другим маршрутом.

    "Пропускается, но медленно, потому что у нас рентген сломался. Сейчас ремонтируют… Может, сегодня и сделают", — сказал собеседник агентства, подтвердив, что сложности с пропуском возникли с 17 февраля.

    По его словам, грузовики, которые должен был принять пост "Нехотеевка" идут через Шебекинский таможенный пост, с украинской стороны это международный пункт пропуска "Плетеневка".

    Смотрите также: Дым и пламя. Появились фото с места страшной аварии с фурой в Киеве

    Напомним, ранее в Харьковской области Audi врезалась в фуру, стоявшую на обочине. В результате аварии погибли четыре человека.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна
    Юрий Романенко
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Сейм Польши
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?