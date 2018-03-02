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    Заявление Порошенко об экономии газа и давлении России

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (713)

    (обновлено: )868018
    Президент Петр Порошенко заявил об уверенности, что газовые контракты "Нафтогаза" и "Газпрома" не будут разорваны, и транзиту ничего не угрожает. По его словам, соглашения не предусматривают одностороннего расторжения.
    Петр Порошенко/Facebook

    "Мы уверены, что контракт не будет разорван, я уверен, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз твердо подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, Российская Федерация и "Газпром" в очередной раз продемонстрировали, что как только наступает холод, применяют поставки газа как механизм политического давления", — сказал Порошенко в ходе совещания по ситуации в энергетическом секторе Украины в пятницу.

    Петр Порошенко
    Украинское фото
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    Газовые контракты "Нафтогаза" и "Газпрома" не предусматривают их одностороннего расторжения; если российская компания пойдет на это, "Нафтогаз" обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией, заявил президент.

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    "После внимательного изучения контрактов между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", контракты не предусматривают их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления "Газпрома" могут связываться только с нежеланием выполнять свои контрактные обязательства. Я уверен, если это произойдет, то НАК "Нафтогаз", безусловно, обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, который сейчас нанесен безответственными действиями "Газпрома", — сказал Порошенко.

    Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее в пятницу заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".

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