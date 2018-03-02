"Градус понижать нельзя". Украинцы ответили Порошенко на "прикрути"

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко назвал важной инициативу "Нафтогаза" снизить потребление газа в домах и пообещал присоединиться к инициативе.

"Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Соцсети сразу отреагировали на призыв главы государства.

"Петро… #прикрути коррупцию и хищения бюджета! И прикрути премии тем же нафтогазонцям. Напомню, руководитель "Нафтогаза" в 2017 получил премию, равную ежегодному гонорару. 19 млн грн зп + 19 млн премии. Но это все провокации Кремля", — написала активистка и основательница сайта "Небесная сотня" Алина Боднар.

В комментариях к ее посту Коля Довгалец предлагает свой выход из ситуации: "А, может, пусть олигархи заплатят. Уже совсем спятили".

В свою очередь Renata Naumova отмечает: "Кроме высокой премии/зарплаты, из этих сумм не сплачивается единый социальный взнос! Т.е. ПФУ не получит ни копейки, но пенсию, все эти облагодетельственные будут получать в 100 раз больше, чем врач, военный или учитель. Бедные, из своих зарплат в 3723 грн платят 22% в ПФУ, а богатые с зарплатами выше 55800 тысяч гривен не платят ни копейки! И это не зрада, нет!"

Анастасия Гудим пишет: "Куда тут прикручивать, и так в доме холодно, хоть в пуховике сиди!"

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Пользователь Mushak Alla — одна из немногих, кто поддержал инициативу президента: "А, может, таки давайте вместе поможем себе?".

В ответ Renata Naumova написала: "Помочь мы можем себе, если реально объединимся и пересадим всех из ВР (Верховная Рада — Ред.) и АП (Администрация президента — Ред.) в тюрьму".

Елена Петрова также возмущается: "От вас (Порошенко — Ред.) только и слышишь — прикрути, затяни, потерпи. Может, хватить издеваться над народом? Я так и поверила, что Коболев, имея миллион грн зарплаты, будет сидеть в холодных стенах. И что-то я никак не пойму — мы не закупаем газ у страны-агрессора или все-таки закупаем? А кто-то даже в Новый Год говорил, что ни-ни".

При этом Таня Дорощук одобрила призыв Порошенко: "Отключите комментарии, господин Президент! Разумным сообщение достаточно. Сделаем!"

"Петька, градус пониже нельзя! Тебя ли не знать?" — написал Дмитрий Стариенко.

Напомним, Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

"Газпром" в четверг также сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.