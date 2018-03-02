Транзиту газа ничего не угрожает - Порошенко

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил об уверенности, что газовые контракты "Нафтогаза" и "Газпрома" не будут разорваны, и транзиту ничего не угрожает.

"Мы уверены, что контракт не будет разорван, я уверен, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз твердо подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, Российская Федерация и "Газпром" в очередной раз продемонстрировали, что как только наступает холод, применяют поставки газа как механизм политического давления", — сказал Порошенко в ходе совещания по ситуации в энергетическом секторе Украины в пятницу.

Читайте также: Охрименко о расторжении контракта с РФ: Украине грозит дефицит газа

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Глава украинской компании Андрей Коболев позже сообщил, что в период с 1 по 4 марта в Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По его словам, после отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.

В пятницу Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов.