Чтобы сохранить тепло. Киевские ТЭЦ переходят с газа на мазут

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина.

Из-за ограничения потребления газа до 6 марта на столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 было проведено частичное замещение природного газа на резервное топливо — мазут, сообщили в пресс-службе "Киевэнерго".

"Ежесуточно на двух теплоелектроценралях Киева, которые обеспечивают теплом 65,7% столичных потребителей, планируется использовать около 2 тыс. тонн мазута. Таким образом, суточные расходы газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уменьшатся с 7 млн ​​куб. м до 4,3 млн куб. м. Экономия газа при этом составит 10,9 млн куб. м в течение четырех суток", – говорится в сообщении.

В "Киевэнерго" заверили, что временные ограничения использования природного газа не повлияют на температурный режим теплоносителя и горячей воды.

По данным компании, режим экономии газа и частичного перевода ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на мазут будет отменен после решения Министерства энергетики и угольной промышленности.

Как сообщалось ранее, по состоянию на начало марта запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составили 9,98 млрд куб. м.