Акция "Прикрути!". Порошенко призвал украинцев экономить газ

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина.

Президент Петр Порошенко присоединился к инициативе НАК "Нафтогаз Украина" под названием "Прикрути" и призвал госучреждения и граждан снизить температуру в помещениях, чтобы экономить газ.

Инициативу "Нафтогаза" глава государства назвал важной и такой, которая позволяет украинцам "сплотиться против очередной провокации Кремля".

"Газпром", проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20 процентов давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину. Чтобы разрушить этот сценарий – достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус. Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения снизить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус, или максимально избегать потерь тепла в домах", – написал он на своей странице в Facebook.

Глава государства убежден, что благодаря сплоченности украинцев шантаж "Газпрома" будет безуспешным.

Как сообщалось ранее, по состоянию на начало марта запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составили 9,98 млрд куб. м.