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    Общество

    Акция "Прикрути!". Порошенко призвал украинцев экономить газ

    (обновлено: )888021
    Инициативу "Нафтогаза" по экономии газа глава государства назвал важной и такой, которая позволяет украинцам "сплотиться против очередной провокации Кремля".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. 

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    КГГА
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    Президент Петр Порошенко присоединился к инициативе НАК "Нафтогаз Украина" под названием "Прикрути" и призвал госучреждения и граждан снизить температуру в помещениях, чтобы экономить газ. 

    Инициативу "Нафтогаза" глава государства назвал важной и такой, которая позволяет украинцам "сплотиться против очередной провокации Кремля".

    "Газпром", проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20 процентов давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину. Чтобы разрушить этот сценарий – достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус. Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения снизить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус, или максимально избегать потерь тепла в домах", – написал он на своей странице в Facebook.

    Глава государства убежден, что благодаря сплоченности украинцев шантаж "Газпрома" будет безуспешным.

    Как сообщалось ранее, по состоянию на начало марта запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составили 9,98 млрд куб. м.

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