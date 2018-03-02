"Нафтогаз" виноват в срыве поставок газа из России - Землянский

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Ответственность за проблемы с возобновлением поставок российского газа в Украину лежит на руководстве "Нафтогаза", которое своевременно не подписало допсоглашение с "Газпромом", считает эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Российский "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

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"Что мешало руководству "Нафтогаза" подписать допсоглашение с 22 декабря 2017 года, когда прозвучало решение Стокгольма по первому контракту? Не нужно быть юристом, чтобы понимать: когда два хозяйствующих субъекта получают решение арбитража, то они должны каким-то образом его формализовать. Сделать это можно, согласно положениям контракта 2009 года (между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставки газа — Ред.), путем подписания допсоглашения", — сказал Землянский на пресс-конференции в пятницу.

"Почему "Нафтогаз" не подписал допсоглашение до 1 марта, почему он перечислил деньги на основании старого контракта? Имплементировать же нужно решение Стокгольма, а теперь "Газпром" у нас виноват", — продолжил он, добавив, что "проблемы, которые возникли на сегодня — это уровень компетенции, а точнее, ее отсутствия у руководства "Нафтогаза".

Кроме того, Землянский расценил второе решение Стокгольмского арбитража, по которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов за несоблюдение ранее согласованных объемов транзита российского газа по территории Украины, сомнительным достижением в свете возникшей теперь угрозы прекращения транзита российского газа по территории Украины с 2019 года, когда закончится действие текущего контракта.

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"Те решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражем, в частности, по транзитному контракту, — это пиррова победа, потому что 2,5 миллиарда долларов в горизонте 10-20 лет возможного использования украинской ГТС — это "пыль", — заключил Землянский.