Марунич успокоил: украинцы не замерзнут из-за экономии газа

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Сопредседатель Центра энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что решение властей об ограничении потребления газа не приведет к значительному снижению температуры воздуха в домах граждан, так как это запрещено законом.

По его мнению, экономить в первую очередь будут за счет сокращения потребления газа на промпредприятиях, а теплоэлектростанции переведут на альтернативные виды топлива.

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"Этого не будет. Сейчас ТЭС перешли на мазут, школы закроют на какой-то период времени, скоро же потеплеет… Сейчас уже конец зимы, осталось продержаться несколько дней", — сказал Марунич в пятницу РИА Новости, отвечая на вопрос, ощутят ли украинцы экономию газа по температуре воздуха в своих домах.

Марунич пояснил, что законы Украины запрещают в условиях дефицита энергоресурсов прекращать подачу тепла населению, разрешено лишь доводить его до технологического минимума, "чтобы люди не замерзли", и то в крайнем случае.

Эксперт добавил, что украинцы вправе сами принимать решение, прислушиваться ли к призыву "Нафтогаза" о снижении температуры воздуха в своих домах на 1-2 градуса, если они отапливаются газом.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Глава украинской компании Андрей Коболев позже сообщил, что в период с 1 по 4 марта в Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По его словам, после отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.

В пятницу Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов.