В ЕК требуют подтверждения от РФ и Украины надежности поставок газа в ЕС

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КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что Россия и Украина должны подтвердить надежность в вопросе поставок газа в Евросоюз.

"Важно, чтобы и Россия, и Украина подтвердили свои позиции надежных поставщика и транзитера газа, что было в последние годы", — говорится в заявлении.

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Кроме того, "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.