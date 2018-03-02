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    В ЕК опасаются за транзит газа в ЕС из-за ситуации между РФ и Украиной

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    "Победа" в Стокгольме равна дефициту газа (701)

    (обновлено: )654120
    Как заявил вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, Еврокомиссия считает, что эта ситуация вызывает опасения не только за прямые поставки газа Украине, но и за транзит газа в Евросоюз.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Сложившаяся ситуация между РФ и Украиной вызывает у Еврокомиссии опасения за транзит российского газа в Евросоюз через Украину, заявил вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.

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    "Еврокомиссия считает, что эта ситуация вызывает опасения не только за прямые поставки газа Украине, но, возможно, и за транзит газа в Евросоюз", — приводятся слова Шефчовича в сообщении ЕК.

    Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

    Кроме того, "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

    Глава "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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