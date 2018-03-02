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    Охрименко о расторжении контракта с РФ: Украине грозит дефицит газа

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (708)

    (обновлено: )1455190
    Экономический эксперт Александр Охрименко считает, что в Украине возможны проблемы "уже в этом отопительном сезоне, не говоря уже о следующем".
    Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Украина столкнется с проблемой нехватки газа в случае расторжения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", в том числе для прохождения отопительного сезона, заявил РИА Новости в пятницу экономический эксперт Александр Охрименко.

    Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее в пятницу заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".

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    "Для Украины расторжение контракта, мягко говоря, не очень хорошо. Потому что уже сейчас есть проблемы с газом. А расторжение контракта эту проблему только усугубит. Возможны проблемы уже в этом отопительном сезоне, не говоря уже о следующем", — сказал Охрименко, пояснив, что Киеву придется закупать российский газ через Европу по более высокой цене, что негативно отразится на экономике страны в целом.

    При этом он выразил сомнение, что Европа сможет предоставить Украине необходимые объемы газа.

    Охрименко добавил, что "Газпром" в случае подачи иска о расторжении контракта с "Нафтогазом" не будет поставлять газ в Украину. Охрименко также считает, что арбитраж успеет рассмотреть иск до окончания срока действия контракта (конец 2019 года).

    Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

    Кроме того, "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

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