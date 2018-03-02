наверх
02.03.201821:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Общество

    Три области отказались закрывать учебные заведения из-за газа

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (713)

    (обновлено: )95651
    Власти трех областей Украины - Львовской, Закарпатской и Николаевской - заявили, что не будут закрывать учебные заведения. В частности, Геннадий Москаль заявил, что Закарпатская область имеет минимальную зависимость от газа.
    Студенты. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Власти Львовской, Закарпатской и Николаевской областей заявили, что не будут закрывать учебные заведения из-за нехватки газа в стране.

    Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов. Харьковские власти объявили внеочередные каникулы в учебных заведениях.

    Глава Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль заявил, что область имеет минимальную зависимость от газа, поэтому прекращать работу образовательных учреждений нет необходимости. "Все учебные заведения Закарпатья будут работать в обычном режиме за исключением тех, которые закрыты на карантин", — цитирует Москаля пресс-служба областной администрации.

    Петр Порошенко
    Украинское фото
    "Градус понижать нельзя". Украинцы ответили Порошенко на "прикрути"

    Власти Львова сообщили, что также не будут закрывать учебные заведения из-за мер для уменьшения потребления газа, подача тепла будет переведена в экономный режим. "На выходные дни в учебных заведениях будет поддерживаться минимальная температура, которая позволяет работать системе теплоснабжения и избежать замерзания трубопроводов", — говорится в сообщении пресс-службы Львовского облсовета.

    Председатель Николаевской областной администрации Алексей Савченко заявил, что в области более 50% учебных заведений находятся на альтернативном отоплении, поэтому образовательная сфера не повлияет на общий объем потребления газа в регионе. "Совместно с николаевскими педагогами решили не прекращать работу школ и высших учебных заведений на период со 2 по 7 марта", — написал Савченко на своей странице в Facebook.

    Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщал, что с 1 по 4 марта в Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По его словам, после отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центральный офис "Нафтогаз Украины"
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Мокрый снег
    Украина остановилась в снежных заносах
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Пресс-конференция Виктора Януковича
    Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?