Три области отказались закрывать учебные заведения из-за газа

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Власти Львовской, Закарпатской и Николаевской областей заявили, что не будут закрывать учебные заведения из-за нехватки газа в стране.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов. Харьковские власти объявили внеочередные каникулы в учебных заведениях.

Глава Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль заявил, что область имеет минимальную зависимость от газа, поэтому прекращать работу образовательных учреждений нет необходимости. "Все учебные заведения Закарпатья будут работать в обычном режиме за исключением тех, которые закрыты на карантин", — цитирует Москаля пресс-служба областной администрации.

Власти Львова сообщили, что также не будут закрывать учебные заведения из-за мер для уменьшения потребления газа, подача тепла будет переведена в экономный режим. "На выходные дни в учебных заведениях будет поддерживаться минимальная температура, которая позволяет работать системе теплоснабжения и избежать замерзания трубопроводов", — говорится в сообщении пресс-службы Львовского облсовета.

Председатель Николаевской областной администрации Алексей Савченко заявил, что в области более 50% учебных заведений находятся на альтернативном отоплении, поэтому образовательная сфера не повлияет на общий объем потребления газа в регионе. "Совместно с николаевскими педагогами решили не прекращать работу школ и высших учебных заведений на период со 2 по 7 марта", — написал Савченко на своей странице в Facebook.

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщал, что с 1 по 4 марта в Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По его словам, после отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.