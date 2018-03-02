Экономия газа не навредит экономике Украины - Порошенко

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Режим экономии газа не создает угроз ни для экономики Украины, ни для социальной сферы, заявил президент страны Петр Порошенко.

В пятницу министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов.

"Мы абсолютно твердо, спокойно пройдем этот кризисный период. Ни экономике, ни социальной сфере Украины ничего не угрожает", — сказал Порошенко на совещании по ситуации в энергетическом секторе Украины.

Он выразил уверенность, что ограничительные меры будут длиться недолго, так как уже 3 марта на Украине ожидается постепенное потепление.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Глава украинской компании Андрей Коболев позже сообщил, что в начале марта на Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По его словам, после отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.