Минюст запретил выезд за границу 70 тыс неплательщикам алиментов

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Министерство юстиции запретило выезд за границу 70 тыс неплательщикам алиментов.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщают Украинские Новости.

"Около 70 тыс должников ограничены в выезде за границу и примерно столько же — в управлении транспортным средством", — сообщил Петренко.

Также составлены и направлены в суд около 3 тыс протоколов для привлечения должников к общественным работам.

Ранее Петренко заявлял, что число неплательщиков алиментов, которых объявили в розыск, выросло с 6 до 8 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, в Николаеве государственные исполнители продолжают борьбу со злостными неплательщиками алиментов, у одного из которых за долги отобрали автомобиль Lexus.