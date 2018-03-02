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    Общество

    Минюст запретил выезд за границу 70 тыс неплательщикам алиментов

    (обновлено: )12710
    Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что в суды направлены около 3 тыс протоколов для привлечения должников по алиментам к общественным работам.
    Совместная коллегия МВД и Минюста
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Министерство юстиции запретило выезд за границу 70 тыс неплательщикам алиментов.

    Олег Простибоженко
    Олег Простибоженко / Facebook
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    Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщают Украинские Новости.

    "Около 70 тыс должников ограничены в выезде за границу и примерно столько же — в управлении транспортным средством", — сообщил Петренко.

    Также составлены и направлены в суд около 3 тыс протоколов для привлечения должников к общественным работам.

    Ранее Петренко заявлял, что число неплательщиков алиментов, которых объявили в розыск, выросло с 6 до 8 тысяч человек.

    Как сообщалось ранее, в Николаеве государственные исполнители продолжают борьбу со злостными неплательщиками алиментов, у одного из которых за долги отобрали автомобиль Lexus.

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