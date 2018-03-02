Минюст запретил выезд за границу 70 тыс неплательщикам алиментов

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Министерство юстиции запретило выезд за границу 70 тыс неплательщикам алиментов.
Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщают Украинские Новости.
"Около 70 тыс должников ограничены в выезде за границу и примерно столько же — в управлении транспортным средством", — сообщил Петренко.
Также составлены и направлены в суд около 3 тыс протоколов для привлечения должников к общественным работам.
Ранее Петренко заявлял, что число неплательщиков алиментов, которых объявили в розыск, выросло с 6 до 8 тысяч человек.
Как сообщалось ранее, в Николаеве государственные исполнители продолжают борьбу со злостными неплательщиками алиментов, у одного из которых за долги отобрали автомобиль Lexus.