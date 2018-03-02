наверх
02.03.201818:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Теплая встреча освобожденных украинских пограничников на родине

    (обновлено: )14603
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    УНИАН
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    УНИАН
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    УНИАН
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    УНИАН
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    УНИАН
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    УНИАН
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    УНИАН
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    УНИАН
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в Киеве
    УНИАН

    Рекомендуем

    Макет пассажирской капсулы вакуумного поезда HyperloopТранспорт будущего. Появились снимки интерьера капсулы Hyperloop16:54 02.03.2018
    На одно лицо. Фото-флешмоб с собаками, похожими на хозяев, взорвал сеть15:21 02.03.2018
    Найдите отличия. В сети отметили сходства российских и западных музыкантов11:50 02.03.2018
    Модель Анна де ПаулаСупермодель из Бразилии, ставшая народной любимицей в США10:58 02.03.2018
    Бездомные в киевском метроКиев в плену непогоды. Пустые пункты обогрева и замерзающие бездомные в метро18:08 01.03.2018
    Первый день весны в снегу. Лучшие фотожабы17:12 01.03.2018
    Снегопад в ОдессеНепогода в Украине: Одесса утопает в снегу16:02 01.03.2018
    Марш работников секс-услуг. Стальные яйца украинской политики"Стальные яйца украинской политики". В Украине хотят легализовать проституцию15:34 01.03.2018
    Снегопад в ХарьковеСнегопад в Харькове: люди толкают троллейбусы и едут на снегоходах14:11 01.03.2018
    Все фотоленты

    В пятницу Украина и Россия провели обмен пограничниками, которые были задержаны обеими сторонами в связи с незаконным пересечением границы.

    Обмен состоялся в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области РФ. Украинская сторона вернула российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба. Украине передали офицеров Государственной пограничной службы Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.

    Первым о состоявшемся обмене сообщил президент Украины Петр Порошенко. Позднее Администрация Кремля высказала удовлетворение в связи с проведенным обменом.

    После освобождения Игорь Дзюбак и Богдан Марцоня поговорили с Порошенко, который лично поздравил их с возвращением на родину. Позднее пограничники встретились со своими  родственниками. Сообщается, что они пройдут обследование и лечение.

    Смотрите также: Торжественные проводы украинских спортсменов на Паралимпиаду

    Ссылки по теме:
    Теги: