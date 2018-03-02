Теплая встреча освобожденных украинских пограничников на родине

В пятницу Украина и Россия провели обмен пограничниками, которые были задержаны обеими сторонами в связи с незаконным пересечением границы.

Обмен состоялся в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области РФ. Украинская сторона вернула российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба. Украине передали офицеров Государственной пограничной службы Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.

Первым о состоявшемся обмене сообщил президент Украины Петр Порошенко. Позднее Администрация Кремля высказала удовлетворение в связи с проведенным обменом.

После освобождения Игорь Дзюбак и Богдан Марцоня поговорили с Порошенко, который лично поздравил их с возвращением на родину. Позднее пограничники встретились со своими родственниками. Сообщается, что они пройдут обследование и лечение.

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