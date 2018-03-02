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    Трамп продлил санкции против России из-за Украины

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    США - Россия: санкции преткновения (675)

    (обновлено: )46745
    Поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие санкций в отношении России продлевается на один год.
    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP

    КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации в Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.

    Дональд Трамп
    Brendan Smialowski / AFP
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    В сообщении говорится, что поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год.

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    Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.

    Ранее минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. 

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