Трамп продлил санкции против России из-за Украины

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КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации в Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.

В сообщении говорится, что поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год.

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Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.

Ранее минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года.