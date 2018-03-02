Соцсети: у вас батареи еще теплые?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Перемога "Нафтогаза" в судах в итоге превратилась в "зраду" – пишут украинцы в соцсетях. Теперь сам "Нафтогаз" обратился к украинцам с призывом снизить температуру в домах и помещениях, чтобы помочь справиться с дефицитом газа. Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в предстоящие выходные в стране может возникнуть дефицит газа из-за холодов, и предложил ввести режим экономии.

Стокгольмский арбитраж в среду, 28 февраля, вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Накануне зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Новый виток старой "газовой войны" вызвал в соцсетях небывалый ажиотаж.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook