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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: у вас батареи еще теплые?

    Тема:

    "Победа" в Стокгольме равна дефициту газа (701)

    (обновлено: )2458361
    Остывшая "газовая война" между Украиной и Россией вспыхнула с новой силой. Теперь даже "Нафтогаз" призвал ввести режим экономии. Все началось после победы украинских газовщиков в Стокгольмском арбитраже… Но чем закончится эта история?
    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Флаги Украины и России
    КГГА
    Украина vs Россия: новая фаза газовых войн и холодных батарей

    Перемога "Нафтогаза" в судах в итоге превратилась в "зраду" – пишут украинцы в соцсетях. Теперь сам "Нафтогаз" обратился к украинцам с призывом снизить температуру в домах и помещениях, чтобы помочь справиться с дефицитом газа. Ранее глава "Нафтогаза"  Андрей Коболев заявил, что в предстоящие выходные в стране может возникнуть дефицит газа из-за холодов, и предложил ввести режим экономии.

    Стокгольмский арбитраж в среду, 28 февраля, вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.   

    Накануне зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Новый виток старой "газовой войны" вызвал в соцсетях небывалый ажиотаж.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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