"Прикрутила". Торгпред Микольская надела носки, чтобы экономить газ

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Ситуация с перекрытием газа — часть войны с Россией, заявила заместитель министра экономического развития — торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Торгпред поддержала инициативу НАК "Нафтогаз Украины" под названием "Прикрути", призванную убедить граждан снизить температуру в помещениях для экономии газа.

"Люди! Люди! Люди! Мы переживем эти 3-4 дня, померзнет если надо, наденем шерстяные носки и 2 свитера, возьмем детей на работу или попросим бабушек или нянь чередовать, поездим дольше на работу! Не просто переживем, а станем еще сильнее", — написала Микольская на своей странице в Facebook.

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В своем весьма эмоциональном и пафосном посте чиновница Минэкономики утверждает, что украинцы переживали и более тяжелые времена.

"Вспомните Майдан, ребят на фронте. И наконец экспортеров, которым закрыли за ночь исторический рынок, а потом просто перекрыли транзит. Мы с вами сейчас в тепличных условиях. Ситуация с перекрытием газом — это часть ВОЙНЫ. Каждая наша победа — будет вызывать такие действия агрессора! ни не имеют логики, их невозможно предсказать. Так как нельзя предусмотреть аномальных холодов и таких снегопадов", — заявила Микольская.

"ПОЭТОМУ: #Прикрути уже сейчас, не распространяй панику и #зраду! PS. Убавила отопления, надела носки, теплый свитер и спать. А завтра я встану и пойду чистить тротуар возле своего дома, потому что мне не безразлично и я не буду ждать "этих машин и коммунальщиков, которых в Киеве не видно", — добавила она, также разместив фото ног в шерстяных носках.

Facebook Натальи Микольской Комментарий Натальи Микольской

Российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.