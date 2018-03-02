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    Мы за сутки может перейти с российского на европейский газ - Витренко

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (716)

    (обновлено: )38314
    Коммерческий директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко утверждает, что "с завтрашнего дня объемы газа, который будет поступать из Европы, будет превышать плановые объемы газа из "Газпрома".
    Юрий Витренко
    Facebook Юрия Витренко

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В течение суток Украина может полностью переориентироваться с российского газа на европейский, заявил главный коммерческий директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

    "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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    "Мы должны покупать газ у россиян по контракту, который был подписан в 2009 году. Через Стокгольмский арбитражный суд мы добились снижения контрактных объемов газа больше чем в 10 раз — с 52 миллиардов до 5. Их этих 5 миллиардов 80% мы должны либо покупать, либо просто платить за него", — отметил Витренко в эфире телеканала ZIK.

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    По его словам, Украина не покупала российский газ в январе и феврале, "поэтому должна покупать в марте, чтобы выбрать эти 4 миллиарда кубов".

    "Мы понимали, какие у нас есть риски, понимали, что нас спровоцируют, но были готовы к этому", — сказал представитель "Нафтогаза", подчеркнув, что НАК "не поддался на провокации и достойно из этого выходит".

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    "А все потому, что мы не сидим на газпромовской игле. В течение суток мы можем полностью переориентироваться с российского газа на европейский. Уже с завтрашнего дня объемы газа, который будет поступать из Европы, будет превышать плановые объемы газа из "Газпрома", — утверждает Витренко.

    Он также отметил, что это является беспрецедентным случаем для такой большой страны "за одни только сутки переориентироваться с направлениями поставки газа". 

    В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

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