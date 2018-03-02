Мы за сутки может перейти с российского на европейский газ - Витренко

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В течение суток Украина может полностью переориентироваться с российского газа на европейский, заявил главный коммерческий директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

"Мы должны покупать газ у россиян по контракту, который был подписан в 2009 году. Через Стокгольмский арбитражный суд мы добились снижения контрактных объемов газа больше чем в 10 раз — с 52 миллиардов до 5. Их этих 5 миллиардов 80% мы должны либо покупать, либо просто платить за него", — отметил Витренко в эфире телеканала ZIK.

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По его словам, Украина не покупала российский газ в январе и феврале, "поэтому должна покупать в марте, чтобы выбрать эти 4 миллиарда кубов".

"Мы понимали, какие у нас есть риски, понимали, что нас спровоцируют, но были готовы к этому", — сказал представитель "Нафтогаза", подчеркнув, что НАК "не поддался на провокации и достойно из этого выходит".

"А все потому, что мы не сидим на газпромовской игле. В течение суток мы можем полностью переориентироваться с российского газа на европейский. Уже с завтрашнего дня объемы газа, который будет поступать из Европы, будет превышать плановые объемы газа из "Газпрома", — утверждает Витренко.

Он также отметил, что это является беспрецедентным случаем для такой большой страны "за одни только сутки переориентироваться с направлениями поставки газа".

В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.