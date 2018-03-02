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    В Днепре прогремел взрыв

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (296)

    (обновлено: )70342
    Взрыв прогремел около 19:30 в пятницу на территории жилого массива "Тополь-1". Пострадал один человек, он госпитализирован. На месте ЧП работают следователи и взрывотехники.
    Полиция на месте ЧП. Архивное фото
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Взрыв произошел вечером в пятницу в Шевченковском районе Днепра, в результате которого пострадал один человек, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Днепр
    Анастасия Довганюк
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    Согласно сообщению, взрыв прогремел около 19:30 на территории жилого массива "Тополь-1".

    В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

    Пострадавшего доставили в больницу. 

    Как пишет местное издание Информатор, свидетели услышали хлопок возле заброшенного дома. Они пошли проверить, что произошло, и обнаружили мужчину, который лежал под деревом. Мужчине оторвало кисть, он был весь в крови и получил сильные ожоги тела. 

    Ранее полицейские задержали в Павлограде Днепропетровской области пьяного мужчину с гранатой.

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