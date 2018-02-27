Появилось видео с моментом взрыва в здании союза венгров Закарпатья

Скриншот с видео

Он отметил, что запись была сделана камерой наблюдения, которая расположена на соседнем с венгерским центром здании.

"Здесь четко видно, как подкладывали взрывчатку, сам момент взрыва, а также работу пожарных. Взрывчатку подложили в 03:04, а с детонировала она в 03:11. В 03:25 приехала первая бригада пожарных, а в 03:35 вторая", — пишет журналист.

В начале февраля неизвестные пытались поджечь здание закарпатского союза венгров в Ужгороде, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил эти действия. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, в Украине происходит процесс "роста экстремистских идей".